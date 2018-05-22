КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ АУДИТОРОВ

Конкурс по замещению вакантной должности аудитора Контрольной палаты Республики Абхазия проводится в соответствии со ст. 6 Закона Республики Абхазия от 5 ноября 2010 года, № 2749-с-IV, «О Контрольной палате Республики Абхазия, с «Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности аудитора Контрольной палаты Республики Абхазия», утвержденным решением коллегии Контрольной палаты Республики Абхазия, оформленным протоколом заседания от 14 мая 2018 года, № 5.

К участию в конкурсе на вакантную должность аудитора Контрольной палаты Республики Абхазия допускаются граждане Республики Абхазия, имеющие высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного контроля, экономики, финансов.

Гражданам Республики Абхазия, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение должности, необходимо в период с 17 по 29 мая обратиться по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Мачавариани, 15, 3-й этаж, в приемную председателя Контрольной палаты Республики Абхазия и представить следующий пакет документов:

– личное заявление на имя председателя Контрольной палаты Республики Абхазия;

– резюме в письменной форме;

– копию паспорта гражданина Республики Абхазия;

– копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию.

За более подробной информацией обращаться по телефону: 226-03-61.

Также сообщаем, что назначенные Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия аудиторы Контрольной палаты не могут занимать другие должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: обществоАвтор: КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ