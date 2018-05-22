ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ БЕЗ ПЕРИЛ…

Острый сигнал

Может быть, вы сочтете это не заслуживающим внимания. В таком случае просто попробуйте представить себе такую картину: Сухумская детская больница, высокая и широкая лестница, ведущая наверх, перил ни с одной, ни с другой стороны – нет. Вам нужно поднять в больницу трехлетнего ребенка, но у вас еще и коляска, в которой сидит девятимесячный малыш. Повторяю, перил – нет, держаться не за что. Понимаю, что могут предложить оставить коляску внизу, но, извините, вернувшись, я боюсь ее не найти, да и вообще, оставлять на улице, в пыли и грязи, детскую коляску нельзя. Если бы были перила, да еще и двойные – на низком уровне, для детей, как положено в детских учреждениях, то трехлетний ребенок держался бы и шел сам, а я с коляской бы справилась, хотя это и непросто. Но такого у нас нет. Я попробовала подняться с детьми сама. Не получилось, упала, разбила ногу. Слава Богу, дети не пострадали. В больницу с детьми я уже не попала. Обошлись своими силами.

Я говорю об этом потому, что не только я попадаю в такую ситуацию. Меня поддержали многие мамы, с которыми я говорила на эту тему. Убеждена: перила на этой огромной лестнице нужно сделать обязательно, и как можно скорей. Лестница неудобна и опасна и для пожилых людей – бабушек и дедушек, которым нужно держаться, когда они поднимаются или спускаются по ней, приходя в больницу навестить своих внучат.

А внизу, у начала лестницы, неплохо было бы соорудить какое-нибудь помещение, в котором можно оставлять коляски, чтобы не тащить их наверх. Это будет видимым проявлением заботы о детях и матерях.

Анастасия, г. Сухум

Р. S. Редакция газеты «Республика Абхазия» ознакомила с этим письмом главного врача больницы Игоря Джопуа. Игорь Язбеевич полностью разделяет обеспокоенность родителей маленьких пациентов больницы имеющимися неудобствами. Более того, он добавил, что и для персонала создаются проблемы, когда, например, необходимо поднять тяжелого больного на каталке, а соответствующего пандуса на лестнице нет. Наличие же пандуса разрешило бы и вопрос с детскими колясками. Но, как подчеркнул главврач, вся больница нуждается в большом капитальном ремонте, а средств на это нет.

О том, что Сухумская детская больница давно нуждается в реконструкции, а денег на это нет, известно. Но, может быть, найдутся возможности изыскать небольшие средства на решение самых актуальных и оперативных проблем?

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: обществоАвтор: Анастасия, г. Сухум