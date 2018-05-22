МАРКА «СУХУМПРИБОР» ВПИСАНА В ИСТОРИЮ. И ЭТО НЕ РЫНОК, А НАЗВАНИЕ ЗАВОДА

«Осколки» СССР

Иногда кажется, что бешеная скорость, с которой движется технический прогресс, – это иллюзия. Ведь в мире, кажется, придумано уже все что угодно. В том числе и многие технические новшества, облегчающие жизнь людям в разных сферах деятельности: чаеводу и мореплавателю, например.

Еще каких-то тридцать лет назад в нашем южном городе выпускали незаменимые приборы, незаменимые в самых разных сферах деятельности, и выпускали их с маркой «Сухумприбор».

Сегодня для большинства жителей Абхазии само слово «Сухумприбор» ассоциируется с открытым в одном из его корпусов и вещевым рынком и магазинами модной одежды: «Купил в «Сухумприборе», надо посмотреть в «Сухумприборе».

В 2005 году, после того, как в самом здании Сухумского рынка начался капитальный ремонт, по решению Кабинета Министров была создана компания – торговый комплекс «Вещевой рынок «Сухумприбор»», и столичная Администрация взяла в аренду для этого предприятия часть помещений завода. Предпринимателям, ведущим бизнес в разной форме собственности, предоставили площади. В бывших заводских цехах разместились магазинчики, и завод стал торговой площадкой.

Тем не менее завод «Сухум-прибор» существует и сегодня. И я в этом на днях убедилась. С 2004 года директором завода является Марлен Габлия – один из ветеранов завода, пришедший в 1971 году в качестве технолога в цех, изготавливающий шарики для авторучек. Работал М. Габлия и главным инженером завода.

После Отечественной войны народа Абхазии завод возглавил Аслан Гицба – личность яркая, известная, человек принципиальный, смелый, в трудные довоенные времена открыто выступавший на собраниях с критикой несправедливых решений прежнего руководителя завода. Именно он, Гицба, отстаивал интересы негрузинской части сотрудников предприятия, которых тогда в коллективе было меньшинство. Сегодня Аслан Гицба, имеющий большой авторитет не только в коллективе, но и во всей Абхазии, является председателем Наблюдательного совета акционерного общества.

В качестве Акционерного общества, львиная доля акций которого принадлежала государству, завод был зарегистрирован в 1994 году. Со временем государство вышло из акционерного общества, и в качестве доли ему из общей собственности завода были выделены непроизводственные здания. До Отечественной войны народа Абхазии в цехах и отделах завода работали полторы тысячи человек, жизнь кипела.

Большим авторитетом пользовались у коллег по всему Советскому Союзу технологи и конструкторы завода, имелся филиал в Гале и даже в селе Ажаре Гулрыпшского района был открыт и активно работал цех по производству товаров народного потребления. После развала СССР основная часть продукции завода потеряла актуальность. Главным потребителем была Россия. Перестала быть актуальной и продукция знаменитого шарикового цеха, благодаря которой завод получал солидную прибыль. Марлен Габлия рассказывает, что какое-то время и после Отечественной войны народа Абхазии завод продолжал выпускать шарики по заказу партнеров из Санкт-Петербурга, Харькова и Минкуша (есть такой город в Киргизии), но потом и в шариках необходимость отпала. Выгоднее оказалось закупать пишущие узлы.

Сегодня коллектив составляет несколько десятков сотрудников, многие из них работали здесь с юности.

Конечно, история завода богатая и интересная, и ветераны с удовольствием вспоминают дни производственного расцвета предприятия, вспоминают и предвоенные напряженные месяцы, накал страстей накануне выборов в Верховный Совет Абхазской АССР, который впервые тогда проходил на альтернативной основе… Многие нынешние сотрудники – участники тех ярких событий.

К категории серьезной продукции относятся электрографические термокопировальные аппараты (советский предок современного ксерокса), судовые импульсные отмашки и другие сложнейшие приборы, но теперь заказов в прежних объемах на них нет. Что касается судовых импульсных отмашек (по названию можно догадаться, что используются они в судоходстве), то спрос на них есть и сегодня.

– Конечно, нет уже тех масштабов – прежде мы выпускали их в год по три-четыре тысячи приборов, а теперь просят поштучно: пять, десять, просят отдельные детали, – рассказывает М. Габлия.

Так что пришлось перепрофилировать нашу деятельность. Сегодня завод выпускает бытовые маслобойки, чаеподрезочные аппараты, используемые в субтропическом сельском хозяйстве для формовки чайных кустов. Большим спросом сегодня пользуется в Абхазии металлопродукция – надежные металлические двери, решетки, лестницы, заборы, ворота. В среднем металлическая дверь, произведенная в заводских мастерских, стоит 17 тысяч рублей.

Снова вернусь к костяку современного завода, к его сотрудникам с богатым историческим стажем. Начальник отдела кадров Марина Барциц, работающая на заводе с 1971 года, знает и помнит каждого, помнит всю историю. Зав. канцелярией Раиса Овчаренко работает еще раньше – с 1969-го, и не представляет себе другой работы и жизни.

В коллективе – большая группа ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. А портреты тех, кто с фронта не вернулся, кто умер от ран уже после войны, помещены на мемориальном стенде у входа на административный этаж.

Вообще, среди ветеранов завода – настоящие герои, и их награды – более чем заслуженные.

Это – Аслан Гицба, Бинур Аджба, Батал Барциц, Валера Бганба, Вилин Бганба, Тимур Пандария, Роман Половьянов, Валерий Смыр, Отар Тыркба, Юрий Турава, Славик Торчуа, Игорь Рацба, Алексей Пачкория, Амиран Харчилава.

Марлен Габлия считает главным, что в коллективе все очень поддерживают друг друга, особенно ветеранов войны.

– Среди нас, – рассказывает директор, – есть сотрудник, который лишился из-за ранения зрения, но и для него на заводе нашлась работа. Он получает заработную плату, чувствует себя нужным.

Марлен Габлия считает, что именно такая форма помощи инвалидам войны является наиболее правильной – в коллективе, среди людей, человек чувствует себя лучше, ему некогда предаваться мрачным мыслям.

– К нам, как и на другие действующие предприятия Абхазии, часто обращаются за материальной помощью – в том числе и инвалиды войны, – говорит директор завода Марлен Габлия. – Думаю, этого не было бы, если бы каждое предприятие, каждая компания взяла бы официальное шефство над группой ветеранов, всячески бы помогали их семьям. На мой взгляд, такой подход самый эффективный, ведь разовая помощь не решает проблем, а систематическая поддержка – это действенная, реальная помощь.

Часть помещений завода, как рассказал директор, отдана в аренду частным предпринимателям. Я побывала и там. Но тема стоит отдельного разговора. Люди, которые там работают, и продукция, которую они выпускают, очень интересные, и об этом наша газета расскажет подробно в следующей публикации.

Несмотря на то что завод «Сухумприбор», которому в этом году исполнится 68 лет, – сегодня предприятие небольшое, покидала я его коллектив в хорошем настроении.

Вне всякого сомнения, в самое ближайшее время в головах руководителей этого предприятия созреют идеи, которые смогут открыть перспективы не только перед коллективом в нынешнем его составе, но и обеспечить интересной работой многих сухумчан, в том числе и молодых.

Это очень нужно нам всем.

Юлия СОЛОВЬЕВА