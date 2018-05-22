БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ А.Г.ЛУКАШЕНКО В ГРУЗИЮ

(Окончание. Начало в № 49)

Будучи уверенными в своем успехе, они проигнорировали неумолимый опыт о невозможности решения межнационального конфликта силовым путем. Абхазы выстояли, не капитулировали перед жестоким врагом. Они не оказались один на один со своей бедой, когда фактически стоял вопрос: быть или не быть абхазскому этносу. Была существенной помощь братских народов Северного Кавказа, юга России и зарубежной диаспоры. Но горячие головы в Тбилиси с поражением в войне не смирились и попытались вновь двинуть войска в Абхазию. Результат был тот же, что и первый... Затем двинулись на Южную Осетию в 2008 г. И чем это закончилось, всем известно. Впоследствии независимость обеих республик – Абхазии и Южной Осетии, где к тому времени основная часть населения являлась гражданами России, была признана Москвой. (Этому событию, кстати, скоро исполнится 10 лет.) Лукашенко тогда, как сказано, с пониманием отнесся к этому справедливому решению, а теперь же он, в унисон гостеприимно принимавшим хозяевам в Тбилиси, густо напустивших на него туман, заявляет, что Абхазия – это часть Грузии, что является чистейшей воды сказкой, но в Грузии считается реальным фактом. Очевидно, Лукашенко так ныне выгодно говорить, оглядываясь на Запад. Господину Лукашенко и тем, кто аналогичным образом рассуждает, заметим, что Абхазия (по-абхазски Апсны – страна души), вопреки имеющей хождение басне в Грузии, единственная и исконная территория абхазов. В «Военной энциклопедии» (1912 г.) сказано: «Абхазия, древняя страна на кавказско-черноморском побережье, добровольно присоединилась в 1810 г. к России…» (Интересно, что даже З. Гамсахурдия заявлял, что «Абхазия – коренное население», но с оговоркой, будто «им Советская власть подарила (?!) чрезмерно большую территорию».) Когда не знаешь подлинную правду о народе, его прошлом и настоящем, начинаешь верить злонамеренным версиям о нем. Грузины здесь никогда не жили до середины 19 века, хотя в далекие исторические времена был момент, когда жили c картвелами в одном общем государстве (такие совместные общие государства в Европе – и не только там – в далекие времена существовали до поры до времени). Компактные поселения картвелов на этой территории появились после русско-кавказской войны и махаджирства – переселение основной части абхазского населения в пределы Османской империи. Грузины и особенно мегрелы быстро заняли опустевшие земли. Несмотря на это, до начала XX в. численность абхазов доминировала на этой территории. По статистике 1897 г., среди населения Сухумского округа (так именовалась тогда Абхазия) абхазы составляли 86% населения, грузины – лишь 6%. Уже в 1926 г. абхазы составляли 27,5%, а грузины – 33,2%. В советское время усиленно наращивалась численность картвелов принятыми Сталиным и Берией мерами, создана база, заточенная на ассимиляции коренного этноса – абхазов, тем самым заложена мина замедленного действия. И когда массы переселившихся грузин пустили свои корни в Абхазии, они заявили, что это территория, исторически принадлежавшая им, а абхазы здесь являются «чужаками» и могут убраться отсюда, о чем неустанно в их массовых митингах накануне войны заявлялось. Уверен, что о таких своих действиях грузины Лукашенко не говорили в Тбилиси. Ему также не сказали о том, что у абхазов сильна этническая память.

Хочу также напомнить Лукашенко, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию после признания западными странами независимости Коcово, что, как известно, стало следствием военного вторжения Запада в Югославию, бомбардировки Белграда США. (Ныне в Коcово стоит памятник Клинтону.) Независимость Косово признали более ста стран, в то время как Абхазии и Южной Осетии отказывают в таком праве. Это несмотря на то, что территория Коссово является Сербской, которая в свое время была постепенно колонизирована албанцами (как и Абхазия грузинами), и, стало быть, оторвана от подлинных хозяев этой земли – сербов. Кроме того, в Абхазии был проведен референдум о независимости от Грузии, чего не было сделано в Косово. Лукашенко поддержал стремления и светлые надежды руководства Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав своей республики, не усмотрев в этом утопизма этого плана и недальновидности, отсутствия трезвого понимания сложившейся ситуации в итоге развязанной Тбилиси войны. Нынешние официальные власти Грузии, вместо того, чтобы замолить свою вину перед абхазами и осетинами, честно заявив об этом, пойти на реальный компромисс, продолжают зубоскалить. Не признавая независимости Абхазии и Южной Осетии, они даже отказываются официально заявить, что никогда не прибегнут к силовым методам решения, и подписать об этом документ. Разве это не говорит о намерении совершить очередной реванш против Абхазии и Южной Осетии?!

Лукашенко постоянно хитрит, в каждом своем политическом шаге ищет себе выгоду. Это заметили и в Грузии. Известный тамошний эксперт Елена Хоштария заметила, что, по ее мнению, заявления, которые делал белорусский президент в Тбилиси, указывают на то, что он пытается в определенной степени дистанцироваться от Москвы, в расчете на то, что Грузия может сыграть определенную роль посредника между Минском и Европой, целью его является удержание власти. (Надо полагать, что он намерен оставаться на своем посту до взросления сына-подростка, постоянно сопровождающего его во всех зарубежных визитах, которому намерен уступить свое место.) Это скорее всего соответствует действительности. Его стремление лавировать, сидеть на двух стульях проявляется и в отношении киевской хунты, что рассчитано на получение западных преференций. Он ведь до сих пор не признал правомерным присоединение Крыма к России. Кто не видел по ТВ его объятия с Порошенко, когда он обещал последнему всяческую поддержку и помощь, какие только тот пожелает. Столь почтительно относясь к Порошенко, он, очевидно, и не вспомнил о том, что лидер нынешних украинских неонационалистов прославляет Бандеру и других украинских пособников немецкого фашизма, участвовавших в геноциде белорусов во время Второй мировой войны, в частности, в уничтожении огромного числа мирных граждан в Хатыне. Порошенко главарей этих карателей объявляет героями и светочами, ставит им памятники, называет именами этих палачей площади и улицы. Но при всем при этом самое интересное состоит в том, что Белоруссия состоит в Союзном государстве с Россией, и Лукашенко постоянно клянется в любви и дружбе с ней. Однако его слова и действия порой не совпадают. В связи с этим нельзя не согласиться с риторическим вопросом газеты «Вести» (№13,2018 г.): «Если Белоруссия – составная часть Союзного государства, то не слишком ли двуличный союзник?» Лукашенко не проявил поддержку России в трудный момент, когда Запад против нее устроил провокацию с целью дискредитации посредством т.н. «дела Скрипаля», не сделав по этому поводу никаких заявлений. Более того, именно в самый разгар этого конфликта министра иностранных дел возглавляемого им государства отправил с визитом в Лондон, где тот был принят с помпой. Так ли должен поступить друг и союзник?! Говорят, что главное в политике – интерес. Но это вовсе не освобождает государственного деятеля от совести, справедливости, последовательности в действиях, верности словам и обещаниям. А когда этого нет, появляются мысли о нечистоплотности политики.

Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ