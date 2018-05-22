А М П А Р

Повесть о герое из села Калдахуара

(Печатается в сокращении)

(Продолжение. Начало в № 45, 48)

– Недавно я был в Лодейном Поле – там всегда много туристов. Экскурсоводы рассказывают о воинских частях, которые пришли туда после нас. Наши же части в начале 1944 года перевели в Мурманск, но до этого мы целых три года держали здесь оборону – мерзли, утопали в болотах, гибли на этом клочке земли. Об удивительных подвигах замечательных разведчиков так никто сегодня и не знает…

– Анатолий Львович, – нарушил я молчание, – огромное вам спасибо за ваш удивительный рассказ. Скажите, пожалуйста, как можно организовать поездку в те места?

– Если есть машина, то никаких проблем, – ответил он…

***

– У Ампара, видно, кровь была настолько сильна, что давала ему возможность побеждать любые трудности. Раны у него заживали удивительно быстро, никакой там грипп не приставал к нему.

Решив, что настало самое время, я положил ему руку на плечо.

– Николай Семенович (Карнопелов, последний командир Ампара. – З.Ц.), пожалуйста, расскажите, как вы познакомились с Ампаром.

– Об Ампаре я слыхал и до того, как попал в 719-й стрелковый полк. В самом начале он был на передовой в стрелковых частях. Я тогда командовал взводом автоматчиков. Но наше командование сделало перестановки в разведке, и меня направили в 272-ю дивизию... Затем, когда через некоторое время, будучи еще там, я получил задание возглавить группу разведчиков 719-го стрелкового полка. Там-то я и познакомился поближе с Ампаром.

Еще в бытность командиром взвода автоматчиков я неоднократно читал в дивизионной газете статьи о героизме Ампара. Один из эпизодов запомнился мне навсегда. В статье говорилось, что Ампар из-за ранения находился в медсанбате. Там и взял журналист у него интервью. Ампар рассказывал о схватке с фашистким офицером. Это было на вражеской стороне, за линией фронта. Отправившись в разведку, Ампар нарвался на этого офицера. Тот оказался, как говорится, крепким орешком. Видя, что справиться с ним нелегко, Ампар, улучив момент, в буквальном смысле откусил врагу палец. Тот взвыл от адской боли и схватился за окровавленную руку. В тот же миг Ампар, разъяренный схваткой, заколол фашиста. К своим он вернулся без «языка», но с пальцем офицера…

…Мне сразу бросился в глаза огромный авторитет Ампара среди разведчиков. С ним солдаты шли на любое задание. В караул, в секрет, куда угодно мигом собирались, лишь бы с Ампаром. Высокий, стройный, смуглолицый, обаятельный, всегда подтянутый, чисто выбритый – словом, любо-дорого было на него смотреть. Где бы он ни был, вокруг него всегда собиралась группа, сразу складывался отличный, спаянный коллектив. Будь то пехотинец, старший или младший по званию — все его очень любили, все ему доверяли, все тянулись к нему. Может быть, он был так популярен из-за невиданной смелости, ведь на войне это качество необходимо в первую очередь. Между тем никто никогда не слышал, чтобы Ампар хвастал своим героизмом в стане врага. Наверно, за это его и уважали. Но мне думается, что больше всего Ампара любили за то, что он верил людям и всегда был хозяином своего слова. Мужчина тот, у кого слово не расходится с делом!

…До сих пор не могу взять в толк, как случилось, что последняя операция была проведена по замыслу Гнедикова и как допустил Ампар, что именно он руководил операцией. Да, да, Гнедиков, не считаясь с мнением товарищей, взял на себя все руководство боевым заданием. Ампар не стал оспаривать его решения, вот и все. Хотя теперь уже никто не знает, как было на самом деле, нам остались лишь догадки и предположения. Ведь в живых из участников той операции уже никого не осталось.

– Но как же получилось, что такой человек столь нелепо погиб? – снова спросил я…

– По дошедшим слухам и нашим предположениям дело было так. Углубляясь в тыл врага, группа сделала короткий привал. И тут появились три фашиста. Ампар, оказывается, предложил пропустить первых двух и попытаться бесшумно захватить оставшегося автоматчика. В случае опасности на тех двоих вполне достаточно шестерых из группы прикрытия. Но Гнедиков будто бы сказал: ни в коем случае! Я, мол, здесь лейтенант, я руковожу операцией. И, не дав никому возразить, уложил автоматной очередью двоих. Их-то он уничтожил, но третий успел выпустить сигнальную ракету. Это случилось примерно в двухстах метрах от берега реки. На этот клочок земли фашисты обрушили шквал минометного огня. Вражеские автоматчики, почуяв добычу, бросились в атаку, осветив все кругом ракетами, и на наших глазах стали окружать разведчиков. И хотя некоторое время их натиск удавалось сдерживать нашим артиллеристам, было ясно: разведчикам долго не продержаться. Ампара тяжело ранили, ранен был и Гнедиков. Ампар приказал группе отходить вместе с раненым Гнедиковым, а сам остался прикрывать своих, вызывая огонь на себя и отвлекая неприятеля от отходящей группы. Разведчики хотели перевязать ему рану и забрать с собой. Он наотрез отказался.

– Моя судьба решится здесь. Отходите, я вас прикрою.

Разведчики были уже на некотором расстоянии, когда раздался взрыв гранаты...

Когда фашисты окружили Ампара, чтобы взять живым, он подорвал себя гранатой. В тот день погибли и его близкие друзья Дима Васильев и Женя Захаров, наши лучшие разведчики. Я был потрясен, но тогда подробностей мне узнать не удалось: утром следующего дня меня перебросили дальше на север...

(Продолжение в следующем номере)

Боча АДЖИНДЖАЛ

1985 год

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: обществоАвтор: Боча АДЖИНДЖАЛ