ТАК ПРОИЗОШЛО...

НАМ ПИШУТ

Перед моим домовладением расположен земельный участок шириной 6 м, в длину 38 м, который в советское время принадлежал пивзаводу, где был расположен склад, который сгорел в 1991 году. С тех пор ни один представитель (предыдущие и нынешние) пивоваренного завода не интересовались вышеуказанным отрезком земельного участка. В 1996 г., согласно гос. акту, границы пивоваренного завода были обозначены и составляют 1.39 га, куда не входит выделенный мне отрезок земельного участка.

В 2011 г. решением земельной комиссии, протокол №3 от 20.05.2011 г., и распоряжением Администрации г. Сухума за мной закрепили земельный участок к моему маломерному участку. Пока шло судебное разбирательство, протокол №3 от 20.05.2011 г. куда-то исчез. С 2011 г. я непрерывно оплачивала земельный налог. Во время судебного процесса представитель пивоваренного завода Кортава Э.Д. доказывала, что протокола не существует, но я была уверена, что он надежно спрятан.

И вскоре протокол нашелся, правда, после кассационного суда, который, естественно, вынес определение в пользу пивзавода.

По закону представители пивзавода обязаны были обратиться в суд, если считали, что их права нарушены, в течение 3-х месяцев с того момента, когда им стало известно о нарушении их прав.

Из их искового заявления мы видим, что 17 октября 2016 г. руководству пивзавода стало известно о том, что мне выделен земельный участок. Однако 27.03.2017 г. они впервые вспомнили об этом земельном участке, о чем свидетельствует их письмо в Администрацию г. Сухума.

С 2000 г. по настоящее время этой землёй пользуюсь я. За этот период мы убрали и вывезли мусор, оставшийся после пожара, через территорию пивзавода.

Если руководство пивзавода считало, что этот земельный участок относится к их территории, почему на протяжении 27 лет оно молчало?

За это время я и моя семья облагородили территорию, высадили деревья. Суд первой инстанции отказал в восстановлении пропущенного процессуального срока для обращения в суд.

Давайте посчитаем, сколько месяцев прошло с октября 2016 г. по март 2017 г.

Президиум Арбитражного суда во главе с председателем Квициния Ф.А. и судьи Зарандия И.Н. и Джения А.Б. восстановили пропущенные сроки для обращения в суд.

Если они до трех не смогли посчитать, почему занимают такие должности и в чем заключается их выгода по данному делу?

По тому же пути пошла кассационная коллегия Арбитражного суда, которая аннулировала законное распоряжение Администрации г.Сухума.

Администрация как сторона (ответчик) по делу не являлась на судебное заседание и не защищала свое же распоряжение. Напрашивается вопрос: почему?

Эмма КУДУХОВА, житель г.Сухума,

ул. Пивзаводская,17

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: обществоАвтор: Эмма КУДУХОВА, житель г.Сухума