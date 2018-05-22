СОБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ПАРАЛЛЕЛИ С АБХАЗИЕЙ

У России в сфере науки и образования есть огромный потенциал. Это показали результаты работы двух важнейших мероприятий, проходивших 26 апреля в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете имени Петра Великого, – XI съезда Российского союза ректоров и заседания Совета Евразийской ассоциации университетов. Значение этих мероприятий подчеркнул принявший в них участие ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия на пресс-конференции, посвященной итогам его поездки. Ректор сказал, что тема «Университеты в эпоху больших вызовов» довольно актуальна в наше непростое время. Ее на съезде обсудили Президент Российской Федерации Владимир Путин, представители правительства, Российской академии наук и около 600 ректоров, причем не только российских вузов, но и многих стран мира.

Задача съезда

Как сообщил А. Гварамия, «задачей съезда явилось формирование современной интеллектуальной среды, устойчивой к кризисным явлениям в глобальном мире, способной сохранить и развивать отечественное образование, научные и культурные традиции». В связи с этим ректор привел слова Владимира Путина: «Выполнение этой миссии предполагает соблюдение баланса между интеграцией в международное образовательное пространство и сохранением единства общероссийского образовательного и культурного пространства. Факторов неопределенности становится все больше, но это не должно нас пугать, так как если мы хотим видеть конечную цель, то надо подняться на такой уровень, с которого эта цель будет видна». По словам А. Гварамия, многие, в том числе и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, всегда были против того, чтобы образовательные проекты, принятые на Западе, внедрялись в России. Наконец, настало время, когда таких подражаний не будет. Ректор АГУ подчеркнул: «Владимир Путин говорит, что Россия будет максимально поддерживать вузы, привлекать ученых, уехавших за рубеж, к совместной работе и способствовать их возвращению на родину, создавая для этого необходимые условия. Такая позиция значима и актуальна и для нашей республики». А. Гварамия отметил, что «в Абхазии нет даже сведений о том, сколько человек было направлено на учебу в Россию, сколько вернулось на родину и работает по специальности».

Квоты нужны по специальностям, которых нет в АГУ

«Что касается целевого заказа, то квоты надо просить по тем специальностям, которых в национальном университете нет, – особо подчеркнул ректор. – Объявлять по телевидению о том, что можно подавать заявления на те специальности и в те вузы, в которые хотят поступить абитуриенты, – это неправильно, это задача государства. Сейчас на одно место в российском вузе претендуют 60-70 человек из Абхазии. В этом году было всего 53 квоты на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, в то время как в прошлом – 150. Абитуриенты подают заявления, а потом выясняется, что специальностей, которые они выбрали, не будет, им предлагают переписаться на те специальности, которые есть. Так где профориентация? Сознательно или нет, нарушается процесс, который называется вступительное испытание».

В 2003 году было принято Постановление Кабинета Министров РА о формировании целевого заказа. Ректор выразил надежду, что работа в этом направлении будет возобновлена, ибо отечественному образованию необходима поддержка. Он напомнил, что в Послании Президента Абхазии Рауля Хаджимба Народному Собранию – Парламенту РА, была отмечена необходимость больше внимания уделять не только гуманитарной, но и другим немаловажным отраслям. Например, математическим и инженерным специальностям.

Вопросы к диссертациям

Касаясь кандидатских и докторских диссертаций, А. Гварамия также процитировал Владимира Путина и провел параллели с Абхазией. Ректор АГУ сказал: «Глава России отметил, что всего 14% оканчивающих аспирантуру, защищают диссертации в срок, но среди них немало диссертаций, в том числе докторских, вызывающих вопросы. Это и диссертации, написанные по гуманитарным направлениям. И у нас, пусть не обижаются коллеги, тоже есть диссертации, вызывающие вопросы. Надо более ответственно подходить к научным работам».

Почему выпускники АГУ не получили дипломы

Была затронута и проблема, связанная с подготовкой школьных учителей. Ректор АГУ сказал: «Нужно готовить как можно больше учителей для детских садов, школ, колледжей, техникумов. Мы никогда не сокращали прием на эти направления. Более того, до 70% абитуриентов принимали по целевому заказу. Однако в настоящее время почти 1300 выпускников АГУ по педагогическим специальностям не смогли получить свои дипломы, потому что не отработали положенные два года по своей специальности. Не работает в полную силу и программа «Сельский учитель», принятая в Абхазии еще в 2003 году.

Система школа – колледж – вуз

Говорил ректор на пресс-конференции и о необходимости развивать систему школа – колледж – вуз. Он отметил, что был опыт в Кабардино-Балкарии, когда к университету подключили различные училища. «Я предлагал такую систему в Абхазии, – отметил ректор. – У нас средние специальные учебные заведения находятся в незавидном положении. Надо посмотреть, что мы можем, и поставить дело таким образом, чтобы оно было на пользу». «Многое не делается своевременно, – подчеркнул А.Гварамия. – Сколько лет прошло уже после окончания грузино-абхазской войны, а у нас только сейчас первые студенты войдут в общежитие». Кроме того, он отметил, что в республике большое внимание уделяется спорту и культуре, но надо шире пропагандировать и людей науки, образования, учителей и преподавателей.

Будет создана кафедра медицинской физики

А. Гварамия сообщил, что в настоящее время с прибывшим в АГУ профессором, заведующим кафедрой физики и ускорителей радиационной медицины МГУ Александром Черняевым обсуждаются планы по созданию в Абхазском университете кафедры медицинской физики Московского государственного университета. Такая необходимость вызвана нехваткой специалистов. Так, в случае выхода из строя медицинской техники ее некому ремонтировать, с чем мы сталкивались не раз.

Работу АГУ отметили в Санкт-Петербурге

По словам А. Гварамия, было отрадно, что на открытии съезда Российского союза ректоров Виктор Садовничий отметил работу Абхазского государственного университета. В свое время россияне «помогли встать на ноги» Абхазскому университету, и недавно, побывав на его юбилее, В. Садовничий был рад увидеть плоды совместной деятельности.

А. Гварамия рассказал на пресс-конференции также о работе заседания Совета Евразийской ассоциации. Примечательно, что по предложению абхазской стороны следующее заседание Совета пройдет в нашей республике в Абхазском государственном университете в октябре этого года.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ