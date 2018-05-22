21 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

В XIX веке в результате Кавказской войны тысячи абхазов покинули свою историческую Родину и нашли пристанище в Турции и странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции. В этот день в 20:00 в Сухуме молодежь с флагами и факелами начнет шествие к памятнику махаджирам, где состоится церемония возложения цветов.

В мероприятии примут участие руководители государства, министры, представители партий, движений, общественности.

Будет зажжен Огонь памяти.

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс