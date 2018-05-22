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УКАЗЫ
Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ о присвоении дипломатических рангов.
В нем говорится:
«Присвоить дипломатический ранг:
1) Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса:
– Елбакиеву Алану Мухарбеговичу, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в Республике Южная Осетия;
– Ватаману Александру Владимировичу, Полномочному представителю Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике;
– Мерцхулава Ларисе Шалвовне, начальнику Департамента Министерства иностранных дел Республики Абхазия.
2) Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса:
– Авидзба Мадине Владимировне, Советнику Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации;
– Гулиа Татьяне Георгиевне, Советнику Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации.
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«За многолетний и плодотворный труд, активную общественно-политическую деятельность наградить КВЕКВЕСКИРИ Юрия Владимировича орденом «Ахьдз-Апша» II степени».
Номер: 50
Выпуск: 3651
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА