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22.05.2018

УКАЗЫ

Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ о присвоении дипломатических рангов.

В нем говорится:

«Присвоить дипломатический ранг:

1) Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса:

– Елбакиеву Алану Мухарбеговичу, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в Республике Южная Осетия;

– Ватаману Александру Владимировичу, Полномочному представителю Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике;

– Мерцхулава Ларисе Шалвовне, начальнику Департамента Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

2) Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса:

– Авидзба Мадине Владимировне, Советнику Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации;

– Гулиа Татьяне Георгиевне, Советнику Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации.

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«За многолетний и плодотворный труд, активную общественно-политическую деятельность наградить КВЕКВЕСКИРИ Юрия Владимировича орденом «Ахьдз-Апша» II степени».


Номер:  50
Выпуск:  3651
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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