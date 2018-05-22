ЮБИЛЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

На прошедшем в Ткуарчалской средней школе № 1 памятном мероприятии в честь 100-летия со дня рождения абхазского поэта Киршала Чачхалия присутствовали сын поэта Денис Чачхалия, советник Президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, министр образования и науки РА Адгур Какоба и другие приглашенные гости.

В рамках мероприятия учащиеся районных общеобразовательных школ организовали культурную программу, читали стихи, пели песни, показывали сценки по мотивам произведений Киршала Чачхалия.

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс