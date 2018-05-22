ПЕРВЫЕ

Редакция нашей газеты поздравляет всех дипломатов с высокой оценкой и присвоением дипломатического ранга. Они вносят свою лепту в укрепление наших стран на международном политическом поле.

Особенно мы рады за наших первых женщин-дипломатов – Мадину Авидзба и Татьяну Гулиа, которые после Победы 30 сентября 1993 года активно помогали в деле становления газеты «Республика Абхазия». На протяжении трудных послевоенных лет они, несмотря на профессиональную занятость, делали все, чтобы главная газета молодого государства распространялась в Москве, и не только среди нашей диаспоры. Продолжается их сотрудничество с нами и в настоящее время. Опытные дипломаты прекрасно понимают, насколько необходимо «веское», постоянное информационное поле для страны, которую они представляют.

Гордимся вами и поздравляем!

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: политикаАвтор: Газета "Республика Абхазия"