ВИТАЛИЙ ГАБНИЯ: «НАС МОЖЕТ НЕ БЕСПОКОИТЬ ОТКРЫТИЕ КРЫМА, ЕГИПТА И ТУРЦИИ»

Пресс-конференция

Делегация Республики Абхазия, возглавляемая Вице-президентом Виталием Габния, приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных четвертой годовщине со Дня образования Донецкой Народной Республики. В составе делегации были: министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, замминистра иностранных дел Олег Аршба и депутат Парламента РА Алхас Джинджолия.

Рассказывая о поездке на пресс-конференции, Вице-президент отметил:

– Мне выпала честь возглавлять делегацию Абхазии на событии, которое в ДНР сегодня является главным праздником, – Дне республики 11 мая. В этот день четыре года назад мнение народа было выражено на референдуме и 90% граждан этой республики проголосовали за независимость... Наша поездка продолжалась с 9 по 12 мая. Мы были приятно удивлены. У меня раньше было представление, что это страна, находящаяся в состоянии открытого конфликта, и что это что-то близкое к тому, как выглядели наши города сразу после войны 1992-1993 годов. А мы столкнулись с совершенно иной картиной. Удивил сам город Донецк, в котором живут более миллиона человек. Удивило большое количество заводов, фабрик, других производств. Улицы убраны, трава подстрижена, дома все выкрашены. Если снаряд попадает по городу, то ЖКХ в течение суток эти места асфальтирует, стены домов шпаклюет, красит...

Вице-президент подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР (население около четырех миллионов человек) хотят и готовы отдыхать в Абхазии.

– И если мы выстроим правильную логистику – транспортную, туристическую, то в отношении количества туристов нас может не беспокоить открытие для российских туристов Крыма, Египта и Турции, – отметил Виталий Габния.

ДНР интересуют портовые возможности Абхазии. Вице-президент сказал:

– Новороссийский порт перегружен. Логистически это им обходится очень дорого, никакой скидки в связи с их положением не делается, и они хотят и готовы взаимодействовать через наш порт. У них много шахт, но половина из них не работает, потому что нет рынка сбыта... они готовы поставлять уголь по себестоимости, ничего не зарабатывая на этом, лишь бы шахтеры зарабатывали. А мы можем экспортировать их уголь в Румынию, Турцию... Предложений, конечно, много.

Была некая обида с их стороны (хотя нам прямо это не сказали) по причине того, что мы их не признали. В этом смысле к Южной Осетии на уровне руководства и всего народа – безусловно, отношение со множеством преференций, поскольку это первая страна, которая признала, поддержала. А людям важно знать, что они не одни. Ну, наверное, нам это не стоит объяснять. В свое время, когда мы были в блокаде и нашим спортсменам удавалось выезжать и где-то представлять Абхазию на международных соревнованиях, для нас это был уже прорыв.

Есть, насколько знаю, конкретные объяснения тому, почему Южная Осетия опередила Абхазию и признала независимость ДНР и ЛНР. Что касается Сухума, то в его позиции, возможно, сыграла роль неопределенность положения обеих республик Донбасса. Ведь довольно долго казалось, что вот-вот – и их статус станет более ясным и понятным. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное... Одно можно сказать уверенно: конечно же, Абхазию не могла останавливать боязнь рассердить Киев, поскольку геополитический водораздел тут пролег давным-давно.

Виталий Габния подчеркнул, что 6 стран с населением 5 миллионов человек – Южная Осетия (53 тысячи человек), Арцах (147 тысяч), Абхазия (250 тысяч), Приднестровье (500 тысяч), ЛНР (1,5 млн), ДНР (2,5 млн) – могут создать Союз республик по примеру СНГ.

Замминистра иностранных дел РА Олег Аршба также отметил колоссальный потенциал ДНР и ЛНР: «Мы были на демонстрации трудящихся, чьими руками создаются все эти блага».

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 50Выпуск: 3651Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ