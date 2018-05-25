АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ МУЗЕИ В АБХАЗИИ БЕСПЛАТНО

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подписали в Сухуме 18 мая «Соглашение о сотрудничестве» между Министерством культуры и Союзом журналистов республики.

Соглашение предусматривает бесплатное посещение абхазскими и иностранными журналистами государственных музеев страны.

Сотрудникам СМИ Абхазии будет предоставлен свободный доступ в музеи при предъявлении членского билета Союза журналистов Абхазии или редакционного удостоверения.

Представители иностранных средств массовой информации могут бесплатно посещать государственные музеи в Абхазии при предъявлении редакционного удостоверения, членского билета Союза журналистов РФ, а также профессиональных журналистских союзов других стран либо международной профессиональной карточки журналиста.

Соглашение вступило в силу с момента подписания и действует до 2023 года.

«Мы с удовольствием восприняли предложение председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашиг и решили присоединиться к международной практике в международный день музеев», – сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Она уточнила, что Соглашение предусматривает не только бесплатное посещение постоянных экспозиций, но и тех выставок, которые министерство планирует привозить в абхазские музеи. «Мы надеемся, что это Соглашение станет важным вектором в деле пропаганды культуры и развития музеев страны», – сказала министр.

Председатель союза журналистов Руслан Хашиг в свою очередь также отметил, что «предоставление права бесплатного доступа в музеи сотрудникам СМИ – это общемировая практика».

«Сейчас этот вопрос активно обсуждается и в России в связи с обращением Союза журналистов РФ в Министерство культуры, и в ближайшее время аналогичное соглашение, вероятно, будет подписано и в Москве», – сказал он.

По мнению Руслана Хашиг, право бесплатного доступа журналистов в музеи не является какой-то социальной льготой для сотрудников СМИ.

«Подписывая это соглашение, мы демонстрируем партнерские отношения между Союзом журналистов и Министерством культуры. Считаем, что частое посещение журналистами объектов историко-культурного наследия служит делу популяризации абхазской культуры в целом», – сказал он.

Руслан Хашиг добавил, что планируется обсуждение вопроса и бесплатного посещения журналистами спектаклей в государственных театрах Абхазии.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс