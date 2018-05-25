«У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Двадцатого мая в отеле «Атриум-Виктория» прошла встреча с ученым, предпринимателем, меценатом, общественным деятелем и большим другом Абхазии Муссой Экзековым. Мне посчастливилось побывать на данном мероприятии. Признаться, я шла туда, пребывая в весьма скептическом настроении. Чаще всего встречи с общественными деятелями заканчиваются словами: «Да-да, конечно, сделаем», но когда и как – никто не знает. Однако признаюсь, что встреча с Муссой Экзековым стала исключением. Мусса Хабалевич – хороший оратор, но, что гораздо важнее, он умеет говорить по делу. Темы, обсуждаемые на встрече, касались не только нашего общества, но и того, что порой гораздо важнее, – нас самих. Говорили о том, какой мы видим страну, в которой живем, какой хотим видеть ее в будущем и что готовы сделать для качественного изменения жизни. Мероприятие, собравшее женщин, молодежь Абхазии, длилось более двух часов, и описать все, что довелось услышать и узнать, не представляется возможным, но, как сказал сам Мусса Хабалевич: «Главное – это готовность народа и уверенность в том, что у нас все получится».

Что именно получится? Планы впечатляющие. Создание женских советов в каждом населенном пункте, которые будут планировать решение житейских вопросов того или иного района, а также программ поддержки молодежи, работы по открытию детских садов, спортивных и творческих секций, консультативных центров и многое-многое другое. Вся деятельность абхазо-абазинского конгресса (добившегося, к слову, отличных результатов на территории Карачаево-Черкесии) будет проводиться в «симбиозе» с администрациями районов и, конечно же, советами, создание которых активно обсуждалось на встрече. Присутствующих на мероприятии интересовало все, начиная от вопросов личностной мотивации и заканчивая вполне конкретными действиями, направленными на решение определенных проблем. К примеру, редакция газеты «Республика Абхазия» получила эксклюзивный комментарий Муссы Хабалевича, касающийся проблематики занятости молодежи и его намерения обязательно решать эту проблему на местах и по возможности.

«Все зависит от людей, – говорил Мусса Хабалевич, – мы ищем возможности, но желание народа определяет все. Для того, чтобы занять молодежь, организовать рабочие места, нужны большие финансовые вложения, но тенденция к решению этой проблемы уже есть. Мы планируем очень плотно работать в этом направлении, анализировать активность и заинтересованность молодежи, изучать потенциал и исторические возможности каждого населенного пункта и, конечно же, медленно, но верно решать эту очень сложную, но значимую проблему».

Рада АСПЕР

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Рада АСПЕР