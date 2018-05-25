КАК ВСТРЕТИЛИ ПОБЕДНУЮ ВЕСНУ

И вот она снова ворвалась в привычные будни – Победная Весна! Как в первый раз – тогда, в сорок пятом! Сколько бы ни прошло весен, май одна из самых известных женщин Гулрыпшского района, педагог Екатерина Васильевна Синявская ждет с волнением. И каждый раз переживает заново: как ехали поездом, вышли на станции и услышали долгожданное слово «Победа!» Победа, Победа, Победа!

Она помнит, как летели вверх букеты полевых цветов и как все были счастливы, как смеялись и плакали, как верили, что вся последующая жизнь их будет непременно счастливой…

Обо всем этом ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Синявская рассказывает главе Администрации Гулрыпшского района Аслану Барателия и депутату Народного Собрания – Парламента РА Саиду Харазия. Накануне 9 Мая торжественные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, состоялись в Гулрыпшском районе Абхазии.

Сначала трудовые коллективы, учащиеся, общественность, сотрудники Администрации района и районного Собрания, военнослужащие Российской военной базы отправились в Гулрыпш и почтили память павших героев, возложив корзины цветов к мемориалу, воздвигнутому на могиле воинов, умерших от ран в госпиталях Абхазии в годы Великой Отечественной войны.

Все внимание присутствующих – к двум ветеранам, нашедшим в себе силы принять участие в торжествах, – к Екатерине Васильевне Синявской и Ваграму Нагапетовичу Терзяну – героическому пехотинцу, прошагавшему пол-Европы, пол-Земли до самого Берлина. Рядом с Ваграмом Нагапетовичем сегодня еще два солдата – правнуки Давид и Артем. Давид уже в третий раз сопровождает прадедушку на майских торжествах. Ему уже пять, и этого дня он ждал с нетерпением, примерял специально купленную родителями военную форму. Для двухлетнего Артема цветы, взволнованные люди, внимание – все пока в новинку, и он прижимается к маме.

К сожалению, не смогли принять участие в мероприятии еще трое ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Гулрыпшском районе, – Гарегин Ервандович Калайджян, Виталий Михайлович Калягин и Ардаваст Акопович Сельвян.

После возложения к мемориалу в Гулрыпше вся торжественная процессия на автомобилях переместилась в центр села Мачары, к памятнику павшим героям Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Как всегда, особым вниманием – и в этот день, и каждый день – были окружены матери погибших, объединившиеся уже много лет назад в Ассоциацию «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Каждая из них и сегодня повторяет: «Это рядом с героями Великой Отечественной они выросли такими, это деды-воины их воспитали – они за честь почитали за Родину сражаться и жизнь отдать!»

Все участники торжественного возложения были приглашены в Дом культуры на праздничный концерт, на котором выступили лучшие солисты и коллективы района. В зале не было ни одного свободного места.

С проникновенными словами поздравления к присутствующим в зале ветеранам Великой Отечественной, к молодому поколению, к школьникам, которых среди зрителей было большинство, обратился глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.

Он вручил ветеранам цветы и денежные подарки, зал приветствовал героев стоя – аплодисментами и овациями.

Во время концерта многие плакали. Украдкой смахивали слезы и мы с Женей – моим коллегой Евгением Синявским, внуком Екатерины Васильевны. А им, прошагавшим пол-Европы и смерти смотревшим в лицо, теперь уже все нипочем. Многие лета вам, дорогие ветераны. С вами мы защищены самой крепкой бронёй на свете. Бронёй вашей любви.

Вела концерт заведующая отделом культуры районной Администрации Валентина Пицевич.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА