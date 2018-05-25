НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Итальянцы очень чтят традиции. Они собираются на шумные семейные обеды. И уж точно в духе этого народа праздновать не только шумно, но и многолюдно как и государственные, так и религиозные праздники. Кстати, почти все итальянцы верующие. Это неудивительно, стоит лишь вспомнить, что Ватикан под чутким управлением Папы Римского располагается в Италии. Так, большими богослужениями на Рождество и Пасху никого не удивишь. Но один из главных итальянских пасхальных обычаев – торжественное шествие в Страстную пятницу, начиная от Колизея и до вершины Палатинского холма.

Во главе костюмированной процессии несут тело Христа – деревянную статую в искусно сделанной урне. Да и в праздник Успения Богородицы, который отмечается 15 августа, объявлен выходной день. Днем итальянцы посещают традиционные мессы, а вот с вечера и до рассвета веселятся возле огромных костров, зачастую еще и с фейерверками. Примечательно, что в праздновании этого католического и христианского праздника прослеживаются и языческие традиции. Так в Древнем Риме 15 августа масштабными гуляниями на природе отмечали окончание сезона жатвы.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета