Голубика: в чем Польза ягоды?

Голубика – необычайно вкусная и полезная ягода. Она идеально подходит для компотов, желе, соков и варенья. Вкусна она и без термической обработки.

Питательная ценность ягод очень высока. Благодаря множеству полезных веществ, целебных характеристик у голубики немало. Она содержит много аскорбинки, ретинола, а также витаминов РР, В1, В2, каротина, витаминов Р и К. Также есть и органические кислоты, шесть аминокислот, пектин, сахар, клетчатка и дубильные вещества.

Особенно ценными считаются антоцианы. Они усиливают действие антиоксидантов в организме. Их в голубике достаточно много – 1600 мг. Тем самым ягода может омолаживать, обладает антиканцерогенным свойством. Поэтому, если постоянно ее есть, кожа начнет лучше восстанавливаться, вырабатывается больше коллагена, за счет чего человек выглядит моложе. Голубика может очищать сосуды от холестериновых скоплений, поэтому стенки сосудов и капилляров станут более гибкими, кровоток улучшится, а клетки будут получать необходимое количество кислорода.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета