САМЫЙ ОДАРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ, КОТОРЫЙ НИЧЕМ НЕ ПРОСЛАВИЛСЯ

Уильям Джеймс Сайдис – американский вундеркинд украинского происхождения (1898 – 1944).

Уже к первому году жизни он умел писать, в 4 смог прочесть Гомера, в 6 понимал аристотелевскую логику, к 8 годам закончил писать монографию по анатомии, в 7 сдал экзамены в Гарвард, поступил туда в 11. В зрелом возрасте он знал 40 языков и свободно ими владел.

Нельзя назвать Уильяма самородком, так как родители, интеллектуалы и ученые, вложили свое семя в благодатную почву. Они разработали свою собственную методику обучения, стремясь вырастить из сына гения. Родителей нередко критиковали, но такой факт, как способность ребенка в 18 месяцев прочесть «Нью-Йорк Таймс», не может не удивлять.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета