БОЛЕЗНИ ИНЬ И ЯН

Не раз слышала, что китайские врачи делят все болезни на две категории – инь и ян. Что это такое? И чем они отличаются друг от друга?

С.И. Тяпкова, г. Сыктывкар

Важная концепция в китайской философии и медицине – идея о том, что все в этом мире несет в себе две противоположные силы – инь и ян, которые тесно между собой связаны и неразделимы.

• Ян – это олицетворение света, движения, тепла, отвечающее за его движения и работу. Китайцы считают ян мужским началом.

• Инь – темнота, холод, покой. Его зона ответственности – физическая составляющая тела. Инь – это женская сторона природы.

Инь и ян постоянно взаимодействуют друг с другом, находятся в борьбе, переходят друг в друга. В китайской медицине все болезни делятся по своей природе на две категории – связанные с избытком инь или с избытком ян. В первом случае задача врача – восполнить недостаток энергии ян, во втором – энергии инь. Это делается с помощью точечного массажа, диеты с исключением продуктов, в которых содержится много энергии, и без того находящейся в избытке, подбора специальных трав, обладающих способностью сбалансировать энергию. Китайские врачи могут определить, с избытком какой энергии связана та или иная болезнь, по характерным симптомам, которые определяют дефицит второго начала.

Проявления болезней, вызванных избытком ян:

• острая, стреляющая, пульсирующая боль, которая усиливается днем и под воздействием тепла;

• горячая, сухая, красная, шелушащаяся кожа, покалывание и зуд;

• возбужденное состояние, худоба, судороги;

• высокая температура, лихорадка;

• повышенный аппетит, обжорство;

• глаза блестящие, живые, подвижные;

• частое мочеиспускание, но при этом наблюдаются запоры;

• язык красный, сухой, ощущения сухости во рту;

• поверхностный прерывистый сон, бессонница.

Типичные болезни ян – артрит, гипертония, гипертиреоз, инфаркт.

Проявления болезней, вызванных избытком инь:

• боль хроническая, ноющая, изматывающая, усиливается ночью, при охлаждении;

• кожа бледная, влажная, холодная, часто наблюдаются отеки;

• вялость, дряблость мышц, заторможенность, постоянная усталость;

• температура тела понижена;

• отсутствие аппетита, потеря в весе;

• глаза тусклые, под ними мешки, веки отекшие;

• мочеиспускание редкое, частые поносы;

• язык бледный, с налетом, усиленное слюноотделение;

• постоянная сонливость, сон крепкий и глубокий, но не заряжающий силами.

Примеры болезней инь – анемия, гипотиреоз, вегетососудистая дистония, глаукома.

Это, конечно, лишь общая картина. Китайские врачи различают много промежуточных состояний, когда, например, и инь, и ян находятся в избытке или оба начала в дефиците.

Все продукты тоже делятся на инь и ян. Можно построить свою диету так, чтобы при недостатке одной из энергий восполнить ее дефицит с помощью диеты.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета