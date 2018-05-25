ЭНЕРГИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ

Источники долгой жизни

Отличаются ли подходы к долголетию в традиционной западной медицине и на Востоке? Мне почему-то кажется, что у нас больше расчет идет на лечение возрастных болезней с помощью новых лекарств и технологий. А что об этом думают восточные врачи?

И.П. Крумелева,

г. Саратов

В западной культуре и медицине еще со времен древних и средневековых алхимиков велись поиски некоего эликсира жизни, то есть напитка (таблетки, пилюли), выпив который, человек вернет себе молодость и будет жить долго и счастливо.

По сути, ничего не изменилось и сейчас. Наука каждый год открывает какие-то новые факты о процессах, происходящих в организме с возрастом, и пытается разработать лекарства или технологии, которые смогли бы обратить их вспять.

Например, популярные сейчас идеи о применении стволовых клеток. Все сведено к тому, что нужно работать со стареющими клетками и сделать так, чтобы они не прекращали делиться и в старости.

На Востоке, особенно в самой древней из медицинских систем – аюрведе, а также в китайском даосизме, подход другой. Причину старения и того, что человек живет меньше, чем ему отмерено природой, здесь видят в том, что нарушается баланс первоэлементов и энергий не только в физическом теле, но и в духовной составляющей. Или, как говорят индийские мудрецы, накапливается усталость. Не зря в санскрите слова «старение» и «усталость» звучат одинаково. Это происходит по многим причинам – неправильное питание, негативные эмоции, ненужные переживания, безудержная погоня за земными благами в ущерб духовному развитию.

Вы наверняка слышали термин «психосоматические заболевания», то есть недуги, основная причина которых – переживания, стрессы, подавленные эмоции.

На Западе о них стали много говорить относительно недавно, а в восточной философии, правда, в других терминах, идея того, что большинство болезней связаны напрямую с душевными проблемами, развивалась в течение тысячелетий.

В аюрведе и китайской философии сознание – это источник всего, что происходит с человеком и миром.

В чем же восточные врачи и мудрецы видят основу долгой и здоровой жизни?

• Всегда соблюдайте режим дня – рано ложитесь спать и рано же вставайте. На Востоке очень большое внимание уделяется суточным ритмам и считается, что следование им – одна из основ долголетия.

• Во всем соблюдайте умеренность. Это касается не только еды, но и эмоций, и чувств. Не прятать их, а научиться контролировать.

• Следите за тем, что говорите. Избегайте пустой болтовни, и прежде чем что-то сказать, обдумайте. И в русском языке существует поговорка «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» – не вовремя и неправильно сказанной фразой можно обидеть, испортить отношения, а это отрицательные эмоции и для вас, и для других.

• Избавьтесь от забот. Не перегружайте свои мысли размышлениями о том, что вам нужно сделать, ничего не предпринимая. Обдумайте – и действуйте.

• Всегда тренируйте свой ум, не предаваясь лености. Как говорят на Востоке, развивая ум, вы укрепляете сердце.

• Наполняйте сердце радостью и милосердием, искренне улыбайтесь и находите приятное во всем, что вас окружает.

• Открывайте свое дыхание свежему воздуху – больше гуляйте на природе. Освойте и регулярно выполняйте дыхательные упражнения.

• Постоянно находитесь в движении. Ходите пешком при любой возможности.

• Поддерживайте чистоту во всем – в теле, в помыслах и вокруг себя. И не только в собственном доме, но и когда находитесь вне его – на улице, на природе.

• Постоянно осваивайте новое, особенно если оно идет на пользу здоровью. Изучайте новые техники дыхания, упражнения. Никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы