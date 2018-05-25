ПРАВИЛА ЖИЗНИ ОТ ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ

Актриса. Лондон.

В детстве я ненавидела свое имя. Оно казалось мне очень заносчивым.

Я никогда не хотела быть знаменитостью. Все, что я хотела, – это быть актрисой.

Я никогда не блистала в школьном театре. Родители вообще не разрешали мне играть до тех пор, пока я не окончила колледж.

Достичь пика своей карьеры в 26 лет – вот что по-настоящему страшно.

Жизнь слишком коротка и бесценна. Так что вдохновляйся всем, в чем чувствуешь хоть каплю вдохновения.

С тобой точно что-то не так, если ты говоришь себе: «Вот это я делаю ради денег, а это – ради удовольствия».

Чем проще твоя жизнь, тем больше счастья ты получаешь от нее.

Смерть близкого человека способна изменить тебя сильнее, чем все остальные вещи на свете, вместе взятые.

Если бы мы жили в Древнем Риме или Древней Греции, меня бы считали больной и некрасивой.

Я лучше умру, чем позволю своим детям есть суп из пакетика.

У меня больше не осталось ни одной вредной привычки, от которой бы следовало избавиться.

Я всегда очень чистая, но не всегда аккуратная. Никогда не умела правильно организовать вещи.

Я не из тех, кто полезет через забор. Я лучше поищу калитку.

Я всегда говорю, что думаю, а сказав – держусь за сказанное.

Когда-то я была очень доверчивой. А потом поняла, что доверчивость не способна тебя далеко увести.

Совершенно не могу понять, кто это вдруг решил, что худые люди более привлекательны, чем упитанные. Похоже на произвол!

Красота – это когда тебе комфортно в твоем теле.

Я та, кем я являюсь. Не вижу нужды притворяться кем-то, кто зарабатывает 25 тысяч долларов в год.

Надо помнить, что те вещи, которые приносят тебе много денег, рано или поздно предадут тебя.

Мне нравится английский образ жизни – он не так пропитан идеями капитализма, как американский. Люди не говорят здесь про работу и деньги – люди говорят про разные интересные штуки.

Очень часто – причем практически против своей воли – мне приходится защищать Америку. Но я действительно считаю, что, несмотря на неприятный политический фон, Америка все еще остается удивительным и прекрасным местом.

Европа сильно отличается от Соединенных Штатов. Во-первых, у Европы есть история, а во-вторых, дома здесь намного старше.

Мне нравится там, где чисто и хорошо.

Иногда я чувствую себя так, будто кто-то подключился к моей почке.

Вряд ли стоит знать про себя все до конца.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы