Юные вокалистки из Гудауты стали лауреатами конкурса в Ростове

Ежегодная международная премия «ART OPEN WORLD» в области исполнительного искусства прошла в городе Ростове-на-Дону с участием двух вокалисток из Абхазии – Амины Джарсалия и Аделины Аджба. 13-летняя Амина Джарсалия в номинации «Соло. Эстрадный вокал» стала лауреатом 1-й и 2-й степени. В той же номинации 7-летняя Аделина Аджба стала лауреатом 3-й степени. Юные певицы представили номер в номинации «Дуэт» и получили премию лауреата 3-й степени.

После определения победителей специальная комиссия предоставит нескольким финалистам возможность принять участие на открытии чемпионата мира по футболу -2018.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс