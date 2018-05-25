В АГУ БУДЕТ ОТКРЫТА КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ

Александр Черняев родился 28 декабря 1954 года. В 1981 году с отличием окончил физический факультет Московского государственного университета и оставлен в научно-исследовательском институте ядерной физики МГУ в должности инженера. С 1996 года А. Черняев – доцент, а с 2005 года – профессор, заместитель заведующего кафедрой физики ускорителей высоких энергий. В настоящее время заведует этой кафедрой. В 2006 – 2015 годах был проректором МГУ.

Это высококвалифицированный специалист, который успешно работает в области взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, применения ускорителей в медицине и биологии, исследует возможности применения пучков элементарных частиц в биомедицинских технологиях. А. Черняев занимается не только научно-исследовательской работой, но и педагогической. Под его непосредственным руководством защищено 5 кандидатских и 1 докторская диссертация, 30 дипломных работ. А. Черняев – один из инициаторов развития в Московском государственном университете учебно-научного направления – медицинской физики. Специальность «медицинская физика» развивается при его активном участии.

Все это и еще немало другой интересной информации я прочитала об Александре Черняеве в соцсетях. И вот первая встреча с профессором. Он перед камерой, в окружении журналистов – улыбчивый, доброжелательный, открытый – отвечает на наши вопросы, рассказывает о том, как возникла идея и будет реализован проект по открытию в Абхазском государственном университете кафедры медицинской физики Московского государственного университета.

«С Абхазским университетом нас связывает давняя дружба, – сказал Александр Черняев. – Мы дружим с 1992 года, помогали, чем могли, когда в Абхазии происходили тяжелые события. Друзьям надо помогать. Вот и недавно было принято обоюдное решение, что открытие кафедры медицинской физики МГУ будет полезным для Абхазии. В настоящее время идет обсуждение технических вопросов. Понятно, что открытие такой кафедры необходимо, но надо продумать, как это осуществить. Возможно, абхазские студенты будут выезжать на стажировку, либо на семестр или магистратуру, проходить практику в Москве. Они должны выполнять свои курсовые работы на основе медицинской техники. Есть большое направление – радиационные технологии. Надо подготавливать высококвалифицированные кадры специалистов, которые смогут работать на новейших установках, ремонтировать медицинскую технику, если она выйдет из строя. Главная наша цель сделать так, чтобы ребята, получив хорошее образование, оставались работать в Абхазии. Наша задача – помочь не отдельному человеку устроиться в жизни, а помочь стране, которая нуждается в кадрах».

Профессор А.Черняев также сказал: «Наша цель – подготовка специалистов в области использования ускорительной техники. Что такое ускорители? Чтобы использовать ядро частиц, их надо ускорять. Для этого были созданы установки, которые увеличивали их энергию, ускоряли. В первое время это использовалось только в фундаментальной науке. Затем ускорители стали использовать в медицине, и в настоящее время их около 15 тысяч. В онкологии для лечения опухолей используют ускорители заряженных частиц. Что касается радиационных технологий, то все боятся ионизирующих излучений, однако если правильно их использовать, они приносят человеку колоссальную пользу. И в этом направлении Абхазский университет должен развиваться. Наш университет готов принять абхазских студентов на стажировку. Такого рода опыт у нас есть с другими университетами».

Отвечая на вопросы журналистов, А. Черняев рассказал, что такое кибер-нож, как с помощью него производится лечение. По его словам, кибер-нож – высокотехнологическая и роботизированная система радиохирургии, предназначенная для лечения доброкачественных и злокачественных очагов в труднодоступных для хирургического вмешательства участках тела. Используется способность ионизирующего облучения высокой интенсивности разрушать клеточные структуры патологических очагов. Точная фокусировка контролируется компьютерными системами. И это позволяет добиться облучения именно в области новообразования, не нанося вред окружающим его тканям. После операции кибер-ножом прекращается рост злокачественных клеток. В настоящее время немало медицинских физиков работает совместно с онкологами и занимается задачами лучевой диагностики и терапии. А. Черняев отметил, что специальность «медицинский физик» требует немало знаний в области физики, математики, механики, электроники и других областях науки, он должен уметь работать с очень сложным медицинским оборудованием. Однако, судя по тому, какой интерес проявляют сегодня студенты Абхазского университета к лекциям, которые профессор читает, у будущей кафедры есть хорошие перспективы.

Значимость открытия кафедры медицинской физики подчеркнул преподаватель АГУ Расим Камлия. Он также отметил, что в первую очередь надо воспитывать специалистов в области использования ускорительной техники.

Создание кафедры медицинской физики станет новым этапом в развитии Абхазского государственного университета.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ