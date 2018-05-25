СОТРУДНИКАМИ МВД РА БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ

Во исполнение пунктов 94 и 96 главы XI инструкции «О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» министром внутренних дел Гарри Аршба была создана специальная комиссия под председательством первого заместителя министра ВД Казбека Кишмахова. В комиссию вошли представители Генеральной прокуратуры РА, депутаты Народного Собрания – Парламента РА, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии и охране природы, члены Общественной палаты РА, представители общественности.

Министр ВД Гарри Аршба сообщил: «Всего было около 144 уголовных дел. В результате уничтожения наркотических средств и наркосодержащих растений преступным элементам был нанесен ущерб в размере около 40-50 миллионов рублей. Если бы все эти вещества были реализованы, людям был бы нанесен колоссальный вред. Борьба с наркотиками – одна из наших первостепенных задач. Мы прикладываем все усилия, чтобы бороться с этим злом».

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс