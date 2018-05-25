Новости из Южной Осетии

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА ЗАВИСИТ ОТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

В Республиканской библиотеке им. Анахарсиса в Цхинвале прошел круглый стол, приуроченный к Дню осетинского языка. Открыла заседание министр образования Натали Гассиева. «Как и для всех наций, нам очень дорог родной язык, и мне кажется, что наш главный долг состоит в его сохранении. Поздравляю вас с этим знаменательным праздником и хочу выразить надежду, что в ближайшем будущем мы сможем использовать родной язык во всех сферах деятельности», – сказала она.

Присутствующие обсудили программу развития осетинского языка «Малусаг», в рамках которой был разработан комплекс обучения дошкольников осетинскому языку, а также уровень ее практического применения в цхинвальских ДОУ. С докладом на эту тему выступила доцент кафедры осетинского языка ЮОГУ Зоя Битарти, отметившая, что воспитателям предстоит еще более детально изучить необходимую литературу для применения полученных знаний в преподавании.

«В течение продолжительного времени мы без предупреждения посещали детские сады города и наблюдали за тем, как проходят занятия с дошкольниками, чтобы понять, как воспитатели применяют подготовленную нами программу обучения на практике. Мне показалось, что воспитатели испытывают небольшие трудности в преподавании. Уверена, в скором будущем они заполнят все пробелы», – сказала она.

Битарти также заметила, что «с детского сада надо приучать детей думать и говорить на родном языке, очень многое зависит от преподавателя. Нам нужна образованная молодежь, которая сможет достойно представлять Южную Осетию и способствовать ее процветанию во всех сферах. Поэтому воспитателям и учителям надо очень стараться», – добавила Битарти.

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БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ

На совещании при Президенте Южной Осетии Анатолия Бибилова обсуждались вопросы, связанные с задержкой выплаты заработных плат сотрудникам ГУП «ЖЭК», а также были подведены итоги расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба главы государства. А.Бибилов поручил руководителям профильных ведомств совместно с администрацией Цхинвала незамедлительно решить вопрос выдачи зарплаты. «Работники ЖЭК с февраля не получают заработную плату из-за неразработанных расчетов по тарифам. Люди должны жить, а не существовать. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы люди не получали зарплату в течение 1-2 месяцев», – подчеркнул он.

Советник министра экономического развития по вопросам ЖКХ Вера Денк отметила, что важно обосновать каждый тариф, так как ранее они были установлены без надлежащего обоснования. «Мы с каждым предприятием проводили работу с тем, чтобы конечный потребитель получал качественную услугу по правильной и адекватной цене», – пояснила она.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета