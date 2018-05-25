ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие братья и сёстры, уважаемые соотечественники!

Обращаюсь к вам по случаю 154-й годовщины великой трагедии абхазо-абазинского, убыхского, адыгского и других братских кавказских народов – вынужденного переселения большей их части на чужие земли. 1864 год навсегда останется в исторической памяти наших народов чёрной, траурной датой. В результате тех исторических событий народ, тысячелетиями проживавший на своих исконных землях, оказался разделенным, а многие земли горских народов Северного Кавказа полностью опустели. Кроме того, почти совершенно обезлюдели Адлерский, Гагрский, Сухумский, Гулрыпшский районы, огромный урон был нанесен Бзыбской и Абжуйской Абхазии. Аналогичная участь постигла и абазин, а также другие народы Северного Кавказа, чьи потомки живут более чем в 50 странах мира. Мы не имеем права забывать тот трагический период, и эта память должна помочь нам правильнее понимать происходящее и избежать ошибок в деле построения светлого будущего.

Дорогие братья!

Нас всех объединяет забота о судьбе нашего народа, стремление быть полезными исторической Родине. Мы все живём с пониманием того, что на наших плечах лежит большая ответственность за общее будущее, за то, какой опыт мы передадим молодым поколениям. Важно, чтобы наш народ, опираясь на глубокую историческую память, глядел в будущее с пониманием важности консолидации и единства. Именно поэтому деятельность Всемирного абхазо-абазинского конгресса будет нацелена в первую очередь на укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского и убыхского народов, содействие его социально-экономическому и культурному развитию, способствование восстановлению и росту родственных связей, расширению и усилению связей абхазо-абазинской диаспоры с исторической Родиной. Отрадно, что наши соотечественники, проживающие вне исторической Родины, стремятся поддерживать с ней тесную связь, стараются участвовать в ее жизни, содействовать расширению культурного присутствия, популяризации родного языка, сохранять традиционные ценности.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс динамично наращивает работу с абхазо-абазинской диаспорой в России, Турции, Сирии, Иордании, Египте, странах Европы и других государствах. Наша диаспора – это важный демографический и экономический резерв абхазо-абазинского народа. Мы планируем активно реализовывать усилия по развитию и укреплению взаимодействия и контактов как с каждым представителем нашего народа в отдельности, так и с диаспоральными общественными объединениями по всему миру. Особое значение для всего нашего народа имеет задача репатриации соотечественников на историческую Родину. Уверен, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс будет всячески содействовать реализации и этой стратегически важной цели.

Дорогие соотечественники!

Хочу вас заверить, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс будет содействовать укреплению и развитию тесного взаимодействия со всеми братскими народами во всём мире. Необходимо совместными усилиями приумножать и укреплять наши общие культурные ценности и исторические связи.

Позвольте от всего сердца пожелать вам мира, добра и благополучия!

М. ЭКЗЕКОВ, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: политикаАвтор: М. ЭКЗЕКОВ, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса