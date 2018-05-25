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25.05.2018

НАЗНАЧЕНИЯ

«Назначить начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия Ашхацава Анзора Николаевича».

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«Назначить начальником Государственной службы Республики Абхазия по ветеринарному и фитосанитарному надзору Джинджия Аркадия Чичиковича».

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«Назначить начальником Управления государственной статистики Республики Абхазия Гогия Каму Алексеевну». *** «Назначить начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия Гвинджия Романа Хакибеевича».

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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике Хагуш Батала Антиповича».

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы.


Номер:  51
Выпуск:  3652
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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