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25.05.2018
Номер: 51
Выпуск: 3652
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАЗНАЧЕНИЯ
«Назначить начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия Ашхацава Анзора Николаевича».
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«Назначить начальником Государственной службы Республики Абхазия по ветеринарному и фитосанитарному надзору Джинджия Аркадия Чичиковича».
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«Назначить начальником Управления государственной статистики Республики Абхазия Гогия Каму Алексеевну». *** «Назначить начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия Гвинджия Романа Хакибеевича».
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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике Хагуш Батала Антиповича».
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы.
Номер: 51
Выпуск: 3652
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА