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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Рауль Хаджимба поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла
«Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла.
Очередная победа на выборах говорит о высоком доверии и поддержке народом Венесуэлы проводимой Вами внутренней и внешней политики.
Народ Абхазии высоко ценит решение о признании независимости нашей республики, принятое в сложных условиях международного давления.
Убежден, что установленные межгосударственные отношения между нашими странами под Вашим руководством будут и впредь динамично развиваться, и ранее подписанные соглашения реализовываться в практической плоскости.
Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а всему народу Венесуэлы – мира и процветания».
Номер: 51
Выпуск: 3652
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА