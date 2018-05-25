ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Рауль Хаджимба поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла

«Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла.

Очередная победа на выборах говорит о высоком доверии и поддержке народом Венесуэлы проводимой Вами внутренней и внешней политики.

Народ Абхазии высоко ценит решение о признании независимости нашей республики, принятое в сложных условиях международного давления.

Убежден, что установленные межгосударственные отношения между нашими странами под Вашим руководством будут и впредь динамично развиваться, и ранее подписанные соглашения реализовываться в практической плоскости.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а всему народу Венесуэлы – мира и процветания».

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА