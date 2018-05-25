Президент Абхазии Р. Хаджимба провел инспекционную поездку в Очамчырский район, осмотрев ход ремонтно- строительных работ водопровода в селе Члоу

Глава государства поинтересовался у жителей села мнением о проводимых работах. Жители села высказали недовольство затягиванием и качеством строительных работ.

Начальник Управления капитального строительства Игорь Миквабия и его заместитель Астамур Джикирба, а также директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава доложили Президенту о ходе строительства водопровода, а также технических затруднениях, с которыми они столкнулись в процессе работы.

Президент потребовал от руководителей Управления капитального строительства и ГК «Апсныргылара» завершить строительство водопровода в сентябре 2018 года.

«В ближайшие дни, вне зависимости от погоды, решить все технические вопросы, препятствующие своевременному завершению работ», – поручил глава государства.

Руководитель подрядной организации ООО «Проммонтаж-Сервис» Джумбер Нармания сообщил, что организация приступила к работам на этапе строительства разводящих сетей.

«Мы исправим старые ошибки – недоделки по магистральному водоводу, и сделаем то, что нам положено по контракту, – разводящую сеть. Поскольку мы уже обещали Президенту, к сентябрю все будет сделано», – сказал Джумбер Нармания.

Номер: 51Выпуск: 3652Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс