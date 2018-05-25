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25.05.2018
Номер: 51
Выпуск: 3652
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
21 мая Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны.
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Советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария подчеркнул значимость события: «Это печальный день для всех горских народов Кавказа, наша общенациональная трагедия. В результате борьбы двух империй малочисленные народы Кавказа подверглись депортации. Это было изгнание народов со своих исконных земель. Жертвами трагедии стали сотни тысяч мирных людей. Они умирали от холода и голода. Но все-таки наш народ, оказавшись на чужбине, выдержал суровые испытания судьбы, не потерял свою идентичность, сохранил язык, культуру и традиции.
Номер: 51
Выпуск: 3652
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА