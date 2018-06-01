СОН – ЛУЧШИЙ ДИАГНОСТ!

О том, что наши сны могут указывать на заболевания, говорил еще знаменитый древнегреческий врач Гиппократ (460-370 годы до н.э.). Согласно его трудам, приснившиеся чудовища означали болезни желудка, купание в холодной воде – простуду, а тесный головной убор – нездоровье головы.

Древнегреческий философ Платон (429-347 годы до н.э.) считал, что за наши сны отвечают органы, расположенные в животе, и большинство сновидений связано с функционированием печени. Соответственно, ее недуги ярче других отражаются в сновидениях.

Римский медик Гален, живший во II-III веках н.э., описывал случай, который произошел с его пациентом. Мужчине приснилось, что его правая нога стала каменной. Через неделю у него отнялась эта конечность.

Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд в фундаментальном труде «Толкование сновидений» (1913 год) утверждал, что больные органы оказывают большое внимание на сны людей. В частности, он отмечал, что при сердечных болезнях часто снится чья-то смерть, при заболеваниях легких – давка и мучительное бегство, при расстройствах пищеварения – еда или рвота и т.п.

Ученые из университета Лафборо (графство Лестершир. Англия) разработали классификацию сновидений, связанных с определенными заболеваниями.

Например, при недугах желудочно-кишечного тракта людям часто снятся сцены еды (при этом пища, как правило, грязная или некачественная) либо посещения туалета. Гепатит насыщает сон драками и столкновениями. Болезни легких связаны с образами или действиями, затрудняющими дыхание, – тесной одеждой, тяжелыми предметами, положенными на грудь, необходимостью протискиваться в очень узкое отверстие и т.п.

При сердечных заболеваниях в сновидениях появляется страх перед смертью (встреча с диким зверем, опасность падения в пропасть, стрельба, вооруженная погоня и др.). Нередко такие сны заканчиваются пробуждением в холодном поту и с сильным сердцебиением.

Предшествующие гриппу сновидения часто связаны с купанием или нахождением в голом виде – так организм реагирует на повышение температуры. При ангине спящему может казаться, что его душат. Заболевание бронхов вызывает сны о плавании в очень холодной воде и опасности утонуть.

О будущих неврозах и депрессии рассказывают сны с ощущением невозможности найти выход – из тупика, тоннеля, лабиринта комнат и т.п.

Болезни в области живота отражаются в сновидениях, где присутствует толпа, где вас постоянно задевают другие люди. При поражениях печени могут привидеться образы, связанные с продуктами – такими как сырое мясо, лук или пшеница. Почки и мочевой пузырь напоминают о своих недугах сценами скитаний по неизвестным местам, сопровождаемых гнетущим ужасом. При суставных заболеваниях снится, что вы несете на спине какую-то тяжесть.

Пророческие сны отличаются от остальных тем, что повторяются неоднократно. Соответственно, меры нужно принимать после нескольких похожих сновидений.

Еще один признак, сигнализирующий о начавшейся болезни, – изменение тематики снов в плохую сторону. К примеру, раньше вам никогда не снилась война – и вдруг ее сцены всплывают в ваших ночных видениях. Такие тревожные и неприятные сны, в которых отсутствуют позитивные эмоции, нельзя оставлять без внимания. Они могут быть симптомами ухудшения физического состояния и предупреждать о приближении болезни.

Отличительной особенностью снов-диагнозов является их простота. Сюжет сновидений краток и словно идет по кругу, в нем постоянно варьируется одна и та же неприятная ситуация.

О приближающейся болезни сообщает даже цветовая гамма ваших снов. Исследователи выяснили, что сновидения, в которых преобладают синие и зеленые тона, показывают, что организм в порядке, оттенки красного говорят о повышении температуры и инфекционных заболеваниях, желтые и коричневые цвета указывают на болезни кишечника, а черный предупреждает о нервном срыве.

Когда человек просыпается раньше времени и больше не может погрузиться в сон, у него могут быть проблемы с внутренними органами, которые работают по генетически запрограммированным биологическим часам. А ощущение, что вы всю ночь не спали и встали разбитым, указывает на начинающееся психическое расстройство.

Кстати, сны не только предупреждают о начале болезни – но и, наоборот, показывают, что она проходит. Согласно медицинской статистике, совпадающей с народными приметами, об этом поведают такие образы, как яркое солнце, чистая проточная вода, распускающиеся цветы, веселые дети, победы в сражениях и единоборствах. То есть то, что в реальной жизни приносит положительные эмоции.

Психиатры утверждают, что влиянием на собственные сны обладает каждый человек. Прежде всего, желательно, чтобы они стали спокойными и продолжительными. Укладываясь на ночь, старайтесь отрешиться от всех тревог. Примите удобную позу и сосредоточьтесь на том, что вы хотели бы увидеть во сне.

Воспроизведите в уме картину, которая способствовала бы вашему выздоровлению: какие-либо из уже приведенных образов, вызывающих положительные эмоции (их перечень, конечно же, далеко не полон, и вы можете представить себе то, что является позитивом именно для вас). Ваше подсознание воспримет это как руководство к действию – и, пока вы спите, заставит ресурсы организма работать на его выздоровление.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы