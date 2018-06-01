5 МИФОВ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Стараетесь вести здоровый образ жизни? Отлично! Но медики предупреждают: не перегибайте палку. Неправильный подход может сильно навредить.

Миф 1. Занимайтесь спортом сутра пораньше и до седьмого пота. Тогда будет желанный результат.

На самом деле. Изматывающие тренировки дают слишком большую нагрузку на сердце. Ведь работающим мышцам требуется больше кислорода. Поэтому «моторчик» усиливает свои сокращения и учащает их. А если вы отправились на тренировку спозаранку, не выспавшись, в крови возрастает уровень гормонов стресса. А они тоже заставляют сердце работать на износ.

Что делать? Научитесь делать упражнение «Планка». Примите упор лежа. Обопритесь на носки стоп (чем они ближе друг к другу, тем тяжелее) и локти (они должны быть под плечами). Смотрите вниз. Следите, чтобы туловище было как прямая линия. Продержитесь 10-30 сек. Делайте каждый день. Понемногу увеличивайте время, пока не дойдете до 1 мин. Упражнение прорабатывает все мышцы. Если занимаетесь в спортзале, между тренировками делайте перерыв в 1-2 дня. Так дадите организму восстановиться.

Миф 2. Откажитесь от любого мяса. Оно повышает риск развития рака. И налегайте на бобовые – фасоль, чечевицу, горох и нут, а также на продукты из сои.

На самом деле. Белок, который в них содержится, действительно по составу близок к мясному. Но все же не содержит тех полезных аминокислот, которые есть в мясе. К тому же, когда в организм поступает только растительный белок, может произойти гормональный сбой.

Что делать? Ешьте мясо так, чтобы шло на пользу. Говядина, телятина, свинина, баранина, козлятина, конина – это красное мясо. Именно такое может вызвать рак. В неделю – лишь 1-2 раза, порция – 200 г. В остальное время ешьте курицу, индейку и рыбу. Они вреда не принесут.

Миф 3. Бегайте – это всем полезно. Так вы продлите себе жизнь.

На самом деле. Многие горе-спортсмены даже не выбирают маршрут. Трусят вдоль дорог. По плитке или по асфальту. В итоге дышат выхлопными газами. И убивают суставы - вредно бегать по твердой поверхности. Она не гасит удар стопы.

Что делать? Бегайте, если здоровы и нет проблем с суставами. Составляйте маршрут вдали от дорог. Идеальный вариант – в парке, по тропинкам. Болят суставы? Но им тоже нужно движение. Не сидите дома. Отправляйтесь на прогулку. Походите, а после сделайте легкую зарядку.

Миф 4. Пить воду в большом количестве. Даже если не хочется. Это поможет вывести токсины.

На самом деле. Если у вас не в порядке сердечно-сосудистая система или почки, а вы не знаете об этом, могут появиться отеки, подскочить давление.

Что делать? Пейте, когда хочется. Увеличивайте количество воды, если на улице жарко. С потом мы теряем много жидкости.

Миф 5. Постоянно принимайте витамины. Ведь пища, как правило, однообразная. Многие едят в сухомятку. Организм получает мало полезных веществ.

На самом деле. Избыток витаминов тоже плохо сказывается на здоровье. Например, витамин С может спровоцировать образование камней в почках, а витамин А – расстройство желудка.

Что делать? Пейте витамины курсами, как указано в инструкции. Не сочетайте препараты между собой. Или уточните у врача, пойдет ли это на пользу.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы