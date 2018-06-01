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Лечебная гимнастика
ЧТОБЫ ГОРЛО НЕ БОЛЕЛО
Когда подруга мне сказала, что гимнастика помогла ей избавиться от хронического тонзиллита, я не поверила. Но в начале осени решила, что пора начинать. Комплекс выполняла по 2-3 раза в день.
1.Вначале похлопывала легонько ладонью по передней области шеи, затем – по верхней части груди.
2.Затем произносила гласные звуки: «a-я», «о-е», «у-ю», «ы-и», «э-е». После чего повторяла эти же звуки, но уже без голоса (про себя). Старалась шире открывать рот.
3.Делала в медленном темпе наклоны головой вперед и назад. Затем – вправо и влево, как бы кладя ее на плечи.
4.После этого полоскала горло, но сначала без воды, то есть имитируя полоскательные движения воздухом (звук «а» или «ы»), а после этого – теплой водой.
5.В конце негромко пела любимую мелодию без слов, на одном звуке «а».
Номер: 54
Выпуск: 3655
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы