Лечебная гимнастика

ЧТОБЫ ГОРЛО НЕ БОЛЕЛО

Когда подруга мне сказала, что гимнастика помогла ей избавиться от хронического тонзиллита, я не поверила. Но в начале осени решила, что пора начинать. Комплекс выполняла по 2-3 раза в день.

1.Вначале похлопывала легонько ладонью по передней области шеи, затем – по верхней части груди.

2.Затем произносила гласные звуки: «a-я», «о-е», «у-ю», «ы-и», «э-е». После чего повторяла эти же звуки, но уже без голоса (про себя). Старалась шире открывать рот.

3.Делала в медленном темпе наклоны головой вперед и назад. Затем – вправо и влево, как бы кладя ее на плечи.

4.После этого полоскала горло, но сначала без воды, то есть имитируя полоскательные движения воздухом (звук «а» или «ы»), а после этого – теплой водой.

5.В конце негромко пела любимую мелодию без слов, на одном звуке «а».

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы