КАПРИЗЫ ОРГАНИЗМА: ЧЕГО В НЁМ НЕ ХВАТАЕТ?

– Хочу шоколада! У вас не хватает магния. Его лучше искать в сырых семечках, орехах, бананах и гречке.

– Дайте хлеба, и побольше! Если тянет на мучное, задумайтесь о запасах азота. Можете поискать его в пище, богатой протеинами: мясе, рыбе, бобах, орехах.

– Не могу без жирного! Есть все основания заподозрить нехватку кальция. Им богаты брокколи, сыр, кунжут, бобы, молочные и кисломолочные продукты. – Селедки мне! По всей видимости, вам не хватает хлора. Употребляйте козье молоко, рыбу, морскую соль.

– Срочно съем лимон! Похоже, в организме недостаток витамина С и солей калия. Не исключено, что вы заболеваете и ваш иммунитет падает.

– Подгорелых пирожков бы! А придется налегать на свежие фрукты. Именно в них содержится недостающий вам углерод.

– Хочу всего! Скорее всего, вам не хватает кремния (содержится в орехах, семечках), триптофана (содержится в сыре, печени, изюме, сладком картофеле, шпинате), тирозина (содержится в оранжевых, зеленых и красных фруктах и овощах).

– Не хочу ничего! Налицо недостаток витаминов В (содержится в орехах, бобовых, печени и субпродуктах) и В2 (содержится в тунце, палтусе, говядине, курице, индейке, свинине, семечках, бобовых и стручковых), а также марганца (содержится в грецких орехах, миндале, голубике).

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы