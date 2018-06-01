Зеркало души

Все мы слышали выражение: «Глаза – зеркало души». И в этих словах заключен великий смысл. Именно глаза в первую очередь дают нам информацию о другом человеке. А что если глаза человека выглядят не совсем так или даже совсем не так, как мы привыкли?

Приходилось ли вам видеть людей, у которых радужная оболочка правого и левого глаза имеет разный цвет: скажем, один карий, а другой – голубой? Такое явление называется гетерохромией. Если она является наследственной, все в порядке. А вот если нет, стоит обратиться к врачам: разный цвет глаз может быть признаком таких недугов, как синдром Ваарденбурга, который вызывает глухоту, или нейрофиброматоз, приводящий к опухолям и костным аномалиям.

Большие глаза вообще-то считаются красивыми, но иногда глазные яблоки человека буквально выпирают из глазниц. Речь идет о так называемом экзофтальме, или пучеглазии, который часто является симптомом различных заболеваний. Самое распространенное из них – патология щитовидной железы. Гипертиреоз обусловлен повышением концентрации в организме некоторых гормонов, вырабатываемых этой железой. Их избыточное количество может привести к отравлению ими и появлению диффузного токсического зоба, или Базедовой болезни, которая имеет аутоиммунную природу. Также ее называют болезнью Грейвса, поскольку впервые этот недуг был описан в 1835 году Р. Дж. Грейвсом.

Кроме того, пучеглазие может являться признаком и других болезней – глаукомы, различных опухолей, может быть следствием повышения внутричерепного давления.

В некоторых исторических источниках встречаются сведения о людях с двумя и более парами зрачков. Одним из первых о явлении, известном как pupula duplex, упомянул знаменитый древнеримский писатель Овидий. В древности и Средневековье все необычное вызывало у людей опасения. Вот и аномалию двойного зрачка в народе называли «дьявольским глазом».

Другой римский автор, Цицерон, утверждал, что женщины, у которых в глазу два зрачка, приносят несчастья.

Одной из реальных исторических личностей, обладавших двойным зрачком, если верить источникам, был китайский министр Лю Чун, живший в X столетии до нашей эры. Его называли «двойными глазами», поскольку в каждом его глазу было по две радужные оболочки. Именно так министр выглядит на портретах.

Уже в более близкое к нам время, в 1931 году, пресса сообщала о жителе Кентукки, американце по имени Генри Хоун, у которого были «двойные глаза».

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы