БАТАЛ АГРБА: «ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ, ОДНИМИ РЕЙДАМИ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ»

Откровенный разговор с читателем

(Продолжение. Начало в № 53)

– Любой пешеход или водитель может стать свидетелем дорожно-транспортного происшествия или нарушения ПДД, которые не зафиксированы инспекторами патрульной службы. И зачастую люди не знают, как и куда сообщить о нарушениях. Как же и куда все-таки пожаловаться о нарушении правил? – спрашивает Анна из Гудауты.

– Сообщить о правонарушении обязан каждый гражданин нашей республики, и номер дежурной части, который действует в любом районе, в любом городе страны, – 002. Но почему-то о нем наши граждане забывают. Видимо, люди мало доверяют этой службе. Но если в дежурную часть своевременно поступает обращение, то наша задача на 50 % облегчается. Однако если вы пожелаете, то ваш звонок может остаться анонимным, а вся информация в первую же минуту будет передана патрулям и дежурным частям. К большому сожалению, некоторые люди заявляют о нарушении через день, через два дня, а спустя время выявить нарушителя очень сложно, и люди потом думают, что на их звонок никто не отреагировал. Поехал водитель на красный запрещающий знак или что-либо еще нарушил, вы можете позвонить и сказать: «Я сегодня двигался по улице Эшба, и на пересечении улиц Эшба и Дзидзария увидел, как автомобиль БМВ пренебрег всеми Правилами дорожного движения (называете номера машины). Будьте добры, остановите его. Молодой человек подвергает опасности самого себя и всех окружающих». Только с этой целью вы звоните, а не с целью донести на человека, сделать ему плохо. В первую очередь нужно понимать, что «донос», как грубо называют такие сообщения, обеспечивает безопасность и самому человеку, на которого пришло сообщение, и людям, которые в этот момент могут двигаться вокруг него, будь это пешеходы или водители. (Будет правильно, если каждый гражданин, который беспокоится за безопасность на наших улицах и дорогах, позвонит по телефону в ГАИ и сообщит анонимно о правонарушениях. Вполне возможно, мы тем самым спасем кому-то жизнь. А значит, со стороны общества будет внесена лепта в безопасность дорожного движения, за которую мы активно ратуем. Например, граждане маленькой Швейцарии, увидев какое-то безобразие в стране, сразу же сообщают об этом в полицию. Как-то один российский журналист задал вопрос гражданам этой республики: «Выходит, все вы «стучите»? На что получил ответ: «Нет, мы просто любим свою страну и хотим, чтобы здесь было спокойно и не было безобразий». – Э.А.).

– Невысокая заработная плата – это общая проблема всех государственных ведомств и учреждений. Понятно, что единственно возможным механизмом стимулирования труда сотрудника ГАИ является заработная плата. Без ее повышения добиться высокой отдачи деятельности гаишника невозможно. Многие наши читатели предлагают премирововать сотрудников ГАИ за счет уплачиваемых штрафов. Во многих европейских странах сотрудники, несущие службу на дорогах, получают прибавку к зарплате за счет взимаемых штрафов. Как вы думаете, можно ли таким способом и нам приучить сотрудников ГАИ работать ответственнее?

– Я очень рад, что наши граждане чувствуют чаяния МВД и Госавтоинспекции Абхазии. В этом направлении Управление ведет большую работу. Недавно мы подготовили проект, который касается премирования сотрудников Госавтоинспекции за выявление нарушений (статья 119, касающаяся управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения). Этот проект должен рассмотреть Кабинет Министров и внести свои поправки. Это дело времени. Безусловно, таким способом мы научим сотрудников ГАИ работать лучше.

– Не секрет, что и кадровый голод, испытываемый службой Госавтоинспекции, напрямую влияет на качество ее работы, а в условиях, когда уровень знаний личного состава ГАИ, мягко говоря, оставляет желать лучшего, качество работы снижается. Наши граждане интересуются, проходят ли сотрудники Госавтоинспекции РА курсы по профподготовке и повышению квалификации?

– Низкая заработная плата, к сожалению, не способствует пополнению коллектива в Госавтоинспекции квалифицированными специалистами. В связи с этим у нас зачастую небольшой выбор сотрудников, но в брифинг-зале Управления Госавтоинспекции еженедельно проводятся занятия для сотрудников ГАИ, проверяются их рабочие тетради, их знания. К сожалению, при плотном режиме работы для образовательных мероприятий не так уж и просто найти время, но несмотря на это Управление ГАИ решает этот вопрос.

– К нам поступили вопросы, которые хоть и не касаются напрямую Управления Госавтоинспекции Абхазии, но все же имеют к ведомству какое-то отношение. Это – освещенность автотрассы от Сухума в Восточную часть Абхазии. Влияет ли отсутствие освещенности на дорогах на количество аварий в ночное время суток, особенно в дождливую погоду?

– Освещение дорожного полотна в ночное время суток, конечно же, обезопасит движение. В качестве примера приведу случай, произошедший на прошлой неделе, когда женщина-водитель совершила наезд на буйвола. Причина этому – невнимательность и отсутствие освещения. При освещении данного происшествия можно было бы избежать. Отмечу, что благодаря освещению, по статистике число наездов на скот в западной части республиканской трассы намного снизилось.

– Необходимо ли устанавливать на машину авторегистраторы, чтобы конфликтные ситуации решались по закону, без лишних разбирательств? Можно ли учитывать видео с телефонов сотрудников как доказательство нарушения водителем Правил дорожного движения? Как часто сотрудникам Госавтоинспекции необходимо делать сертификат техсредств? И обязан ли сотрудник ГАИ предъявлять справки о сертификации технического средства по требованию водителя, – интересовались наши граждане.

– Любое дорожно-транспортное происшествие, – как рассказал Агрба, – оформляется сотрудниками Госавтоинспекции: дознавателем или же следователем, в зависимости от тяжкости ДТП. И в отношении граждан, попавших в ДТП, если у них нет особо тяжких телесных повреждений, проводится доследственная проверка. Если же есть особо тяжкие повреждения, то возбуждается уголовное дело. И в рамках доследственной проверки или же уголовного дела проводится расследование данного происшествия, устанавливается факт, кто непосредственно нарушил движение, впоследствии чего произошло ДТП. Если в автомобиле будет установлен видеорегистратор, то это облегчит работу правоохранительных органов в ходе расследования. Так что, я считаю, что водителям необходимо устанавливать на свой автомобиль авторегистраторы.

Что касается видео с телефона, то его, конечно же, можно использовать в качестве доказательства нарушения или правоты водителя, и для этого не нужен сертификат из Госстандарта, который требуется для специализированных средств.

Сертификат на техсредства, как я уже отметил выше, выдает Госстандарт Республики Абхазия сроком на год. Сотрудники ГАИ обязаны предъявить сертификат водителям.

– Немного времени осталось до курортного сезона, поэтому люди не обошли стороной вопрос, связанный с готовностью к лету Госавтоинспекции. Ведь не секрет, что в этот период дороги республики особо загружены, а это может привести к увеличению количества нарушений и аварий на дорогах.

– Мы понимаем и осознаем значимость летнего курортного периода для нашей страны, поэтому мы уже хотим начать реорганизацию республиканской трассы и полностью автоматизировать работу ГАИ. И поставить на республиканской трассе около 50 камер. Будут также установлены стационарные посты, где всех нарушителей будут привлекать к административной ответственности с большим принципом неотвратимости наказания, чтобы ни один гражданин несмотря на свой чин, должность, заслуги не мог уйти от ответственности.

– Были и граждане, которые обращались к начальнику Госавтоинспекции с просьбами. Например, жители улицы Семерджиева, в районе Водоканала в Сухуме просили установить светофор на их повороте, возле остановки «Подъем». По их словам, там много детей школьного возраста переходит дорогу в утреннее и вечернее время, да и выезд от вокзала опасный. Об этой просьбе жители этой улицы писали и в газету «Республика Абхазия», но светофор до сих пор не установлен.

– Для безопасности перехода возле остановки «Подъем» установлен пешеходный переход, есть еще искусственная неровность, но никто не хочет идти по пешеходному переходу, а пересекают дорогу там, где каждому удобно, то есть на закрытом участке этой дороги. И если там установить светофор, можно нарушить видимость для остальных участников движения, что является опасным.

Люди не только вопросы задавали, но и делились своими мыслями, как улучшить работу ГАИ, присылали комментарии, поскольку уже мало кто верит в успех этого ведомства. Кто знает, вдруг, если мы начнем придерживаться принципа неотвратимости наказания, то сможем изменить ситуацию на дорогах? Наши рейдовые мероприятия, наложение штрафов проблему не решат. Водитель должен быть уверен, что за любое нарушение он понесет ответственность. Да и силами одной Госавтоинспекции успехов не добиться. Мы должны сделать это все вместе, и надеемся, что наше общество осознает, что все мы равны перед законом. Элементарно можно начать пользоваться ремнями безопасности и автокреслами для детей, которые в случае аварии могут сохранить жизнь водителю и пассажирам, пешеходам переходить дорогу в правильном месте, не разговаривать за рулем по телефону.

Батал Агрба также считает, что нам нужна качественная идеологическая политика, освещение проблемы смертности и травматизма на дорогах в СМИ без каких-либо умалчиваний. Я с ним согласна. Это, по моему мнению, уже 50 % успеха.

Получился ли отрытый разговор с Баталом Агрба? Об этом судить уже вам, нашим читателям.

Беседовала и вопросы наших читателей задавала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ