Главная
01.06.2018
Номер: 54
Выпуск: 3655
Рубрика: общество
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухума
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ –1 ИЮНЯ
В 17:00 ч. в парке им. Б.Шинкуба состоится детская интерактивно-развлекательная программа, организованная для детей с особым развитием, при участии благотворительного фонда «Поколение».
В 18:00 ч. состоится детский праздничный концерт под открытым небом, в котором участвуют самые маленькие эстрадные артисты.
В этот день всех детей на праздничном мероприятии будут встречать ростовые куклы, а также маленькие гости праздника получат возможность сфотографироваться в фотозоне, подготовленной к празднику детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Организатор мероприятия Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухума
Номер: 54
Выпуск: 3655
Рубрика: общество
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухума