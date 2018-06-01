МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ –1 ИЮНЯ

В 17:00 ч. в парке им. Б.Шинкуба состоится детская интерактивно-развлекательная программа, организованная для детей с особым развитием, при участии благотворительного фонда «Поколение».

В 18:00 ч. состоится детский праздничный концерт под открытым небом, в котором участвуют самые маленькие эстрадные артисты.

В этот день всех детей на праздничном мероприятии будут встречать ростовые куклы, а также маленькие гости праздника получат возможность сфотографироваться в фотозоне, подготовленной к празднику детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Организатор мероприятия Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухума

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухума