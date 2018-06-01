1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Чудо, которым мы гордимся и которое очень бережем, – это наши дети. Практически ради них живем и стараемся передать им самое ценное, лучшее наследие своей страны и народа. Они, как губка, впитывают наши действия, поступки, слова и даже характер.

Мы во многом ответственны перед ними, когда со временем пытаемся что-то оценить. Как, например, правильно и понятно донести до них динамичное совершенствование нашей страны, направленное на самодостаточность и независимость.

Сегодня самое простое – накормить и одеть, дать образование нашим детям. Сложнее – воспитать в них человека, который потом, через свой труд, уважение к стране будет носить гордое звание ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ.

ЮРИЙ КУРАСКУА

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА