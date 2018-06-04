ЗДЕСЬ ВАС НЕ ПРЕДАДУТ…

На вопрос: «Почему вдруг пришла идея создать этот приют, заниматься собаками?»

Саида Отырба отвечает не сразу. У нее перехватывает дыхание и глаза наполняются слезами… Скоро три года, как нет ее преданного друга, ее обожаемой Багиры…

Алабайка Багира – любимица Саиды и всей многодетной семьи Сичинава из Гагры – стала жертвой изощренного отравления. Перед курортным сезоном на улицах Гагры разбросали отраву, и ничего не подозревающая собака, выросшая в любви, схватила какой-то кусок, замаскированный под собачье лакомство. А Роин – в то время еще восьмиклассник, как и собака его, ничего не знал о человеческой подлости. То был его первый урок, оплаченный страшной ценой жизни друга.

После гибели Багиры Саида не находила себе места, она особенно остро реагировала на то, что на улицах Абхазии так много свободно гуляющих собак. Каждая из них, независимо от того, есть у нее хозяин или нет, подвергалась риску быть отравленной, застреленной или сбитой несущимся на бешеной скорости автомобилем. Саида стала варить дома еду и кормить собак на улице.

Саида поняла, что в условиях Абхазии надо срочно устраивать приюты для собак (прежде приютов для животных у нас не было), связалась с такими же, как она, добровольными зоозащитниками из Сухума (первый Сухумский приют для животных существует пока как передержка у отдельных людей) и Гудауты, а насчет участка земли для приюта обратилась к главе Администрации Гагрского района Зауру Бганба.

Как-то в соседнем доме она взялась опекать целую группу щенят, которых вместо застреленной собаки-матери выходил живущий в подвале старый и, как оказалось, слепой пес. Нескольких щенков Саиде удалось пристроить. Остались трое, они подросли, почувствовали себя в подъезде хозяевами, стали лаять на чужих, и теперь с таким мощным секьюрити не каждый гость мог попасть в дом.

Однажды кто-то из соседей позвонил ей: «Сая, твоих подопечных собираются пристрелить!»

Вместе с подругами Сая вывезла щенков на участок при пустующем доме, который пришлось срочно арендовать за 10 тысяч рублей. С этого и начался приют для собак, существующий на средства созданного ею Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Багира».

Саида вспоминает, что когда они увозили щенков, старого пса рядом не было – он куда-то отлучился. Каково же было удивление зоозащитниц, когда спустя три дня они увидели Слепыша, бредущего вдоль дороги к участку, где они спрятали щенков.

Сегодня Слепыш наконец обрел, хоть и небольшой, но собственный домик-будку под надежной крышей (на снимке). Вокруг такие же, как и он, собаки, и пусть не каждый пока чувствует себя одним-единственным любимцем хозяина, которому можно дарить свою преданность. Но вот уже три месяца фонд «Багира» обустраивает приют для бездомных животных на земле, выделенной в прошлом году по распоряжению тогдашнего главы Гагрского района Заура Бганба.

Выделяя землю, глава Администрации заметил: «Сколько еще понадобится теперь!»

Да Саида и сама прекрасно знала: чтобы превратить кусок земли в цивилизованный приют, нужны и средства, и строительные материалы, и сколько еще всего…

Участок земли – пятьдесят соток – для устройства приюта находится в девяти километрах от трассы, на территории села Пшоухуа Гагрского района.

– Хоть участок в девяти километрах от трассы и дорога очень сложная, – говорит Саида, – в отдаленности есть преимущества: лай собак никому не мешает.

***

Я помню, какая жизнь кипела в этих местах (нынешнее село Пшоухуа в советское время называлось Сулево), производительность труда в хозяйстве была одной из самых высоких в Абхазии, неудивительно, что в семьях было по две-три машины, а дорога, которую сегодня и дорогой-то назвать трудно, была отлично заасфальтирована. О том, что на участке, где сегодня обустраивается приют, жили люди, можно определить лишь по деревянной лесенке через изгородь (такие устраивают в селах, чтобы скот не затаптывал посадки в огороде) да колодцу с вкусной прохладной водой, который обнаружили уже после того, как трактор неделю валил деревья и расчищал территорию. Ведь когда Саида с сыном Тимуром прибыли на место, их встретил густой-прегустой лес.

– Многие спрашивают, на какие средства мы обустраиваем приют. Все просто. Когда я узнала, что можно размещать сообщения в соцсетях, я обрела сотни друзей – без преувеличения, по всему миру, – рассказывает Сая. – И это люди, которые не просто говорят, что они любят животных, а спасают, кормят, пристраивают, лечат, при необходимости организуют стерилизацию и оказывают реальную помощь не только самим животным, но и тем, кто занимается животными, таким, как я. Мои российские друзья объявили сбор средств в помощь нашему фонду.

На пожертвования, перечисленные на счет фонда «Багира» неравнодушными людьми, узнавшими о фонде, Саида оплатила и работу трактора, и изготовление 22 деревянных будок для обитателей приюта, и возведение хозяйственного блока с комнатой сторожа, который будет постоянно находиться на участке.

Ежемесячно Саида выставляет на страничке группы отчет о потраченных средствах, чеки, квитанции.

– При этом, – подчеркивает Саида, – некоторые люди, жертвующие на приют, предпочитают не предавать огласке свои добрые дела. Говорят, что помогать животным, слабым, беззащитным существам, – нужно им самим.

А вот и обитатели приюта – большая их часть радостно встречает меня, выглядывая из-за сетчатой изгороди (в одном вольере помещается по три-четыре собаки), а несколько резвятся вокруг. В тот день на свободном выгуле были Тайсон, Люша и новенькая – охотничья – собачка (выбросили или потерялась), к которой, по словам Саиды Отырба, должны привыкнуть другие обитатели приюта.

– Пусть она побегает, помелькает, все должны увидеть ее, признать своей, – объясняет Саида.

Прогулки для собак приюта – в соответствии с графиком. Саида выпускает по очереди три-четыре подопечных в день: они играют, резвятся, потом Саида ведет их к реке, в которой те с удовольствием плавают. Благо, что Псоу рядом и с участка даже слышен ее шум.

По сути, обустройство участка началось всего три месяца назад. Лицо Саиды светится, когда она рассказывает, как вместе с сыном перевозили собак на легковой машине, сняв заднее сиденье:

– По две собаки в машине, на крыше – по две будки. И так по несколько рейсов в день.

Таким образом перевезли 60 собак. Еще двадцать (в основном щенки или больные, ослабленные) находятся дома у активных зоозащитников.

Саида рассказывает, что в перспективе на выделенной территории будут построены капитальные вольеры из каменных блоков – по примеру представленных в интернете. Кафельный пол, который легко чистить, зимой будет застелен матрасами из заготовленного сена. Что касается питания, то обитатели приюта получают все необходимое, щенки – непременно творог для полноценного роста и развития. Конечно, готовить на такую ораву не просто, но раз уж дело начато, все должно быть на достойном уровне.

Саида сетует, что чаще всего в приют попадают собаки – представительницы слабого пола. Все-таки люди охотнее берут кобелей. Хотя те, кто знает в собаках толк, выбирают четвероного друга по другим критериям. Преданность, ласка, интеллект, дружелюбие, защита – все, что дарит собака человеку, не зависит от гендерной принадлежности животного.

Сама Саида с детства росла в Гудауте в окружении собак. Папа её, Иван Отырба, держал отличных охотничьих собак и охотился по всем правилам старины: оказываясь в лесу, в полях, аккуратно относился ко всему живому. К сожалению, отца Саиды уже нет в живых. Поддерживает Саиду в ее непростом начинании ее собственная семья – супруг Астамур Сичинава, дочери Гуранда и Эсфирь, сыновья Тимур и Роин.

– Все близкие понимают: в этом – моя жизнь, – говорит Саида.

По образованию Саида Отырба юрист, адвокат, окончила Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, имела адвокатскую практику. В последние годы во время курортного сезона работает экскурсоводом в системе Министерства по курортам и туризму, а все свободное время отдает заботе о беспризорных животных.

– Дети у меня уже взрослые, самостоятельные, старшая дочка замужем, – рассказывает Саида. – Как видите, старший сын теперь работает вместе со мной. И это не просто помощь, я вижу, что он как юрист рассматривает проблему беспризорных животных в Абхазии как следствие безответственности современного человека. Что касается меня, то хоть я и провожу целые дни в окружении собак, возвращаясь домой, непременно забираю с собой кого-нибудь из приюта.

Непросто поверить, но за год существования Фонда «Багира» ей удалось определить в добрые руки 327 собак разного возраста – в том числе и за пределами Абхазии. Из них вернули только одну – пожилая пара с сожалением призналась, что не справляется с темпераментным питомцем. Но собаке повезло – нашлись люди, которым возвращенная собачка пришлась по душе.

Чтобы преданное существо обрело дом, Саиде приходится постоянно вести активнейшую переписку в интернете. Она бесстрашно взялась за пристройство даже собак-инвалидов, пострадавших в авариях и от пуль безжалостных догхантеров.

– Специальный приют для собак-спинальников открыла наша подруга, зоозащитница Даша, живущая на Кубани, – рассказывает Саида, – и среди ее подопечных есть и наши собаки, спасенные нами собаки из Абхазии. Благодаря заботе Даши эти животные, для которых в другом случае все уже могло закончиться, не просто продолжают жить. Они получают полноценное лечение, витамины, питание, им делают оздоровительный массаж, они плавают, двигаются и чувствуют себя любимыми, нужными.

Есть и у нас в Абхазии люди, которые не только активно выступают за соблюдение прав животных, но и безоговорочно приходят на помощь в экстренных случаях. Спасают, выкармливают, лечат и пристраивают собак Мака Пилия из села Лыхны Гудаутского района, Карина Колпакчян – учредитель первого Сухумского приюта для животных, Елена Зарандия из Сухума и другие.

С особой признательностью Саида говорит о гагрских ветеринарах Алясе Смыр и Евгении Клоповой. Беспризорным животным они оказывают помощь безвозмездно.

Я неслучайно именно теперь, накануне курортного сезона, обращаюсь к теме брошенных животных. Всем известно, что перед массовым приездом гостей в городах Абхазии специальные подразделения коммунальных служб получают задание избавить город от беспризорных животных. А между тем в мире такая практика давно уже признана губительной для экологии городов.

Буквально недавно группа зоозащитников обратилась в Сухумское городское собрание и Администрацию столицы с протестом против «очистки» города от бродячих собак. Дескать свободно гуляющие и лежащие на улицах собаки портят городской ландшафт и бросаются на отдыхающих. Депутаты Собрания отстрел собак (на это мероприятие государство выделяет немалые суммы) назвали «средневековым методом», а в кулуарах Администрации дали понять, что чаще всего отстрелы проводятся по требованию граждан. Да, есть и такие…

Надо заметить, что люди вообще четко делятся на три категории. Представители первой то и дело призывают городские власти принять меры против бродячих псов (обивают пороги Администрации с жалобами, собирают подписи, и в нашей газете не раз публиковали призывы к властям). По моим наблюдениям, стоит им выйти на улицу, как на них действительно набрасываются даже самые мирные собаки. Ко второй категории относятся, да простят меня те, кто постит котиков и песиков в интернете, но при этом, даже если они сами и завели животное, способны избавиться от него при первых же трудностях. И, наконец, люди третьей категории – это те, для которых дети и животные – «существа одной крови». Они реально осознают роль братьев наших меньших в жизни человека. Именно они взывают к разуму чиновников и, ссылаясь на мнение специалистов, объясняют, что мир зверей возник на Земле прежде мира людей и, хотим мы того или нет, отстреливая собак и кошек, живущих на улицах городов, мы обнажаем природную нишу, которая может быть заполнена ТОЛЬКО животными и никем другим: собаками, кошками, птицами.

Наверное, нетрудно заметить, что после очередного отстрела на улицах вскоре снова появляются собаки: только они намного агрессивнее, настороженнее своих мирных предшественников. Они держатся стаями и действительно могут напасть на людей. Это собаки-иммигранты, пришедшие с соседней территории на освободившееся место. И этот процесс бесконечен, увы…

Человеку не истребить всех зверей. И если даже на какое-то время удается избавить город от собак, то и это оборачивается против нас самих: баланс нарушается, ситуация выходит из-под контроля – чердаки, подвалы и гаражи атакуют полчища крыс. Что ждет нас впереди? Это зависит от нас самих.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Село Пшоухуа Гагрского района.

Фото автора.

Желающие могут перечислить средства на счет Фонда «Багира» 4276300026053853.

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА