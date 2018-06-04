НЕ ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ

Наша Абхазия с большими потерями отстояла свою независимость и свободу. Страна имеет все атрибуты власти, наши дети не таясь разговаривают на своем родном языке. Для них создали все условия, они могут заниматься национальными танцами, песнями, спортом и другим творчеством. Все хорошо, и, слава Богу, большая часть нашего народа живет правильно. Но иногда бывают такие моменты, которые как дурной пример могут заразить других.

Еду по трассе у села Приморское (Гудаутский район). Мимо меня на большой скорости пронеслась автомашина. Это заметили на посту ГАИ и, естественно, остановили ее. Автоинспектор подошел и… отдал честь. На этом участке есть видеокамера, знак, ограничивающий скорость. Выходит только простым смертным их соблюдать? А чиновникам все дозволено?

Наша республика маленькая, все новости доходят до каждого быстро. Понимаю, что они могут еще больше негативно искажены.

Помимо меня, на этом участке ехали и другие наши граждане и видели, как чиновник на глазах у всех «переехал» все законы республики, ее правила, уважение к ним.

Со своей стороны у меня был тоже негативный случай. После войны в 1995 году мы поднимались на подъем в начале «тещиного языка», машин было мало, и я решил поехать под запрещенный знак, чтобы не делать лишний изгиб, и выехал прямо на молодого инспектора ГАИ. Стал с ним говорить по-абхазски, что-то объяснять, вытащил документы и полез в карман, ну, ясно для чего. Молодой сотрудник сразу сказал, чтобы я этого не делал, так как я уже пожилой и стыдно делать что-то незаконное. «Мы же должны с вас, старших, брать пример», – добавил он по-абхазски. Посмотрел мои документы и вежливо попросил ездить аккуратно. Я был потрясен, и мне стало неудобно.

С тех пор этот случай заставил меня еще раз пересмотреть свои правила и мысли. К сожалению, я забыл его фамилию, но таких правильных гаишников, к счастью, можно встретить и сегодня.

Действительно, по твоему поведению, где бы ты ни работал, можно определить, как наши граждане уважают свою землю, традиции, историю.

Вот и хочется обратиться к нашему Президенту, если Закон один для всех, пусть чиновники, министры, крупные руководители и особенно их близкие родственники соблюдают установленные Законы РА.

Люди видят и слышат все, как одним МОЖНО делать на дорогах все, а других по полной НАКАЗЫВАЮТ за отсутствие автоаптечки. Не потому ли у нас много аварий, пьяных за рулем, непрекращающаяся безобразная гонка на скоростях?

Кто обязан и должен сделать внушение, чтобы было понятно – нарушил правила, обязательно понесешь наказание, и неважно – ты государственный чиновник или простой гражданин. Нам нужны положительные примеры, чтобы было на кого равняться.

Тарас САНГУЛИЯ, житель Гудаутского района

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Тарас САНГУЛИЯ, житель Гудаутского района