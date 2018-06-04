ОДНО ЛЕЧИМ – ДРУГОЕ КАЛЕЧИМ?

Наверное, я одна из первых отдыхающих этого сезона. С наслаждением по дороге от Псоу смотрела по сторонам, любовалась цветущей акацией, а в открытое окно машины врывался морской бриз, смешанный с тончайшим ароматом расцветающих цитрусовых. Подъезжая к знаменитому «тещиному языку», обратила внимание, что склоны освобождают от стихийных зарослей и сухой прошлогодней травы. Безусловно, мероприятие это необходимое, но рабочие, судя по всему, чтобы облегчить себе задачу, подожгли ее вместе с собранными ветками – и не где-нибудь в отдалении, на безопасном расстоянии от деревьев, а прямо под ними. Я увидела опаленный ствол прекрасного здорового эвкалипта.

Когда-то, при строительстве «серпантина» эти деревья были посажены вдоль дороги – и не просто так, а во-первых, чтобы корни дополнительно укрепляли склоны и, во-вторых, создавали естественное природное заграждение.

Возможно, я списала бы этот случай на досадное разовое недоразумение, но, увы, и в прошлые свои визиты я наблюдала подобные картины. Не парадокс ли: человек – по недомыслию ли, по халатности или намеренно – уничтожает созданное предками во имя его сегодняшней безопасности. В прошлый раз, заметив, что в Пицунде вырубили два кипариса, как оказалось, чтобы установить на аллее торговую точку, я выразила недоумение: как же это так? Прошлые поколения высаживали эти аллеи, заботились о посадках, наверняка это было не просто.

Мои знакомые – местные жители – со мной не согласились, заявив, что в Абхазии деревья никакой ценности не представляют: она растут просто так, с ними даже приходится бороться. Вырубили – ничего страшного. Вырастут еще.

Спорить не стала, но, думаю, образовательным учреждениям и экологическому ведомству следовало бы уделять больше внимания просвещению граждан, и не только подрастающего поколения, но и их родителей. Ведь зеленые насаждения в любой стране мира – это такая же ценность, в том числе и материальная, как здания, улицы и так далее.

Предвижу еще одно возражение – мол, очисткой склонов на «тещином языке» занимались не местные патриоты, а гастарбайтеры, которым лишь бы выполнить работу. Они не заботятся о последствиях. Главное – подготовить Абхазию к курортному сезону. Но в таком случае не стоит поручать такое ответственное дело безответственным несознательным людям. А то получается, как по пословице: «Одно лечат – другое калечат».

Майя КРИВОШЕИНА, г. Сызрань

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Майя КРИВОШЕИНА, г. Сызрань