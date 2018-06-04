ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ АХРЫ ГОГИЯ

Молодежь Абхазии

Выпускник Абхазского государственного университета, ныне магистрант первого года обучения (магистерская программа – «медицинская физика») Института физики и математики Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Ахра Гогия занял I место в секции «Физика и медицинская физика» на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2018», которая проходила с 27 по 30 апреля в Нальчике.

Он также стал призёром X конкурса грантов для молодых ученых, студентов и аспирантов КБГУ 2018 года и был награжден дипломом II степени.

В работе конференции участвовали более 150 студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 40 лет из России, Китая, Ирана, Индии, Египта, Сирии, Иордании, Абхазии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

X конкурс грантов – это внутривузовский конкурс 2018 года, который был объявлен в целях развития научно-исследовательской и инновационной работы, повышения уровня подготовки научных и научно-педагогических кадров, привлечения талантливой молодежи к участию в перспективных научных исследованиях по различным направлениям.

Критериальными показателями за 2017-2018 гг. являлись публикации статьи, индексируемые в международных базах данных, статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК, рецензируемая монография (раздел монографии, полнотекстовые статьи в трудах и материалах всероссийских и международных конференций), а также личные доклады на конференциях, симпозиумах, семинарах и т.п.

Сбор информации об участниках конкурса осуществлялся экспертом совместно с директорами институтов (деканами факультетов). Оценка участника конкурса осуществлялась по балльной системе за 2017 и 2018 годы. Итоговый балл конкурсанта определялся как сумма критериальных баллов (умноженных на количественный показатель) и экспертных баллов.

Подведение итогов конкурса проводилось на заседании экспертной комиссии. Абхазский государственный университет на форуме «Перспектива-2018» представляли молодые ученые: Яна Гицба, Аслан Габелая, Руслана Гергедава и Фарид Кобахия. Доклад Русланы Гергедава на тему «О религиозной ситуации в Абхазии в первой половине XIX в.» также был назван лучшим.

Руководство КБГУ им. Х.М. Бербекова выражает глубокую признательность и благодарность ректору АГУ, академику Алеко Гварамия за участие молодых абхазских ученых в Международной научной конференции «Перспектива-2018».

Алхас ЧХАМАЛИЯ

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Алхас ЧХАМАЛИЯ