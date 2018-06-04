БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Покупая картофель фри (или любой другой) 1 июня в ресторанах быстрого обслуживания «Абургер» в Сухуме, вы вносите вклад в лечение тяжелобольных детей Абхазии.

Благотворительная акция «Праздник детства» в ресторанах быстрого обслуживания «Абургер» проходит уже второй год.

Только 1 июня и только в сети ресторанов «Абургер» в Сухуме, покупая картофель фри или любой другой «добрый картофель», вы помогаете больным детям! В этом году по-прежнему 50% вырученных средств с продажи всех видов картофеля в ресторанах будут перечислены в Фонд «Ашана» на лечение тяжелобольных детей Абхазии.

Как и в прошлом году, 1 июня на кассах ресторанов для вас работают: общественные деятели, представители государственных структур, медийные личности, популярные певцы и артисты. Ваши заказы будут сопровождаться хорошим настроением, фотографиями и автографами.

Это далеко не все! Также вас ожидает беспроигрышная лотерея и детская праздничная программа, организованная профессиональными аниматорами специально к этому дню! В программе: ростовые куклы, аквагрим, веселое представление, а также розыгрыши различных памятных призов и подарочного сертификата на сумму 3000 рублей от ресторана «Абургер»! Любимые детские песни для вас исполнят артисты абхазской эстрады!

«Добрый картофель» распространяется на все рестораны сети «Абургер», а само праздничное мероприятие планируется в «Абургере» по адресу: г. Сухум, ул. Эшба, 166 (супермаркет «Сухум») с 15:00 до 17:00.

Акция организована Культурно-благотворительным фондом «Ашана» при поддержке ресторана быстрого обслуживания «Абургер», администрации ТЦ «Супермаркет Сухум», Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума.

Информационный партнёр мероприятия – ООО «НЕОН».

Ведущий мероприятия – Даниил Горельников.

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, директор КБФ «Ашана»