НАША НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

Память...

На 78-м году скоропостижно ушла из жизни замечательный ученый: кандидат сельскохозяйственных наук, почетный профессор АГУ, доцент кафедры агрономии Зинаида Ильинична Косарева. Она была не только авторитетным специалистом в научном мире в области генетики и селекции сельскохозяйственных культур, но и прекрасным человеком и наставником, воспитателем высококвалифицированных кадров.

Родилась Зинаида Ильинична 10 сентября 1939 г. в Орловской области РСФСР. В 1943 году, когда ей было четыре года, семья Косаревых переехала в Абхазию на постоянное место жительства.

После окончания Келасурского сельскохозяйственного техникума по специальности агронома-плодоовощевода З.Косарева в 1960 г. начинает работать на Сухумской опытной станции эфиромасличных культур, одновременно продолжая учебу на заочном отделении Грузинского института субтропического хозяйства (ГИСХ). В 1967 году поступает в очную аспирантуру ГИСХа по специальности «цитология». Диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата наук защищает в 1979 году.

Затем продолжает трудовую деятельность в качестве старшего лаборанта кафедры генетики и селекции ГИСХа, а с 1973 года еще и на Сухумской опытной станции эфиромасличных культур младшим, а затем и старшим научным сотрудником по генетике и селекции герани, базилика и эвкалипта.

С 1980 года в течение 12 лет З.Косарева руководит научно-исследовательскими работами по выведению высокомасличного константного сорта эвкалипта. Это именно тот период, когда создается богатый исходный материал для селекции эвкалипта, отличающегося относительной морозоустойчивостью.

В результате проведенной кропотливой работы был выделен из популяции эвкалипта пепельного константный высокомасличный видообразец, который в 1991-92 гг. проходил станционное конкурсное и производственное испытание на Драндском и Варченском участках экспериментального хозяйства Сухумской опытной станции эфиромасличных культур. Но в связи с началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. эта работа была приостановлена.

С 1994 года З.Косарева занимает должность доцента агроинженерного факультета Абхазского государственного университета, а с 1997 года еще и заведующей кафедрой агрономии. На этой должности она работает до 2011 года.

За долголетнюю плодотворную научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность 22 июня 2011 года З.Косарева награждается орденом «Ахьдз-Апша» III степени. Ее перу принадлежат более 15 научных публикаций, на основании которых решением Ученого совета и руководства университета в 2012 г. ей присваивается звание почетного профессора АГУ, а в конце того же года Указом Президента РА она становится заслуженным работником высшей школы Республики Абхазия.

Как ответственный ученый и болеющий за общее дело человек, Зинаида Ильинична, будучи в расцвете творческих сил, воспитала себе достойную замену: в 2011 г. она на свою должность предложила кандидатуру доцента кафедры агрономии Камы Тариеловны Чукбар. Руководство АГУ с пониманием отнеслось к решению Зинаиды Ильиничны и уважило ее просьбу. После этого она занимается только преподавательской деятельностью.

За годы своей работы в АГУ 3.Косарева подготовила значительное количество специалистов разного профиля в области сельского хозяйства, которые о своем наставнике и воспитателе говорят с особой теплотой и уважением.

Очень жаль, что таких специалистов с советской закалкой, как Зинаида Ильинична, становится все меньше и меньше. Но они своей подвижнической работой и личным примером не только были в нашей жизни, но и оставили нам свой бесценный человеческий, морально-нравственный и научно-педагогический опыт, и наш долг – продолжать и развивать их традиции и передавать молодому поколению.

Зинаида Ильинична была особым, беспредельно доброй, щедрой и теплой души человеком с высокими моральными ценностями. Отличаясь честностью, добропорядочностью и харизматичностью, она чужую боль воспринимала как свою личную, всегда и во всем поддерживала своих коллег, была опорой для всех нас. Приходила на работу в приподнятом настроении, всегда дружелюбно улыбалась, своей положительной энергией заряжая коллег и студентов. Никогда не держала обиды и своим личным примером воспитывала нас.

...Я был студентом Зинаиды Ильиничны: нам она преподавала биохимию субтропических культур, и этот предмет был одним из наших любимых. Уверен, что все ее студенты согласятся со мной: когда студенты уважают своего наставника, то и преподаваемый им предмет будет очень интересным.

Немаловажно и то, что Зинаида Ильинична сама относилась к студентам с чувством высокого уважения и доверия. А это как бумеранг, ведь студенты ценят такое отношение и никогда не забывают. Она всегда учитывала дельные пожелания и предложения обучающихся, если конечным результатом были знания. Зинаида Ильинична была очень утонченным, чутким и отзывчивым преподавателем, и студенты ценили, любили и уважали ее за беспристрастность и никогда не пользовались ее «мягкими» качествами.

Зинаида Ильинична была моим наставником и тогда, когда я начал работать старшим лаборантом кафедры агрономии. Она очень серьезно работала со мной, снабжала необходимой литературой и информацией. Она часто говорила, что ей уже надо позаботиться о своей замене. Потом отправила меня в аудиторию к студентам вместо себя. И когда убедилась в том, что у меня получается преподавательская работа, уже в начале нового учебного года свой предмет официально закрепила за мной.

Стоит ли говорить о том, что для меня это было очень ответственно и волнительно: заменить опытного, грамотного и любимого всеми преподавателя! Это понимала и сама Зинаида Ильинична и всячески меня поддерживала, консультировала по всем возникающим вопросам.

Я благодарен судьбе за то, что был учеником добропорядочного, душевного, грамотного и светлого человека – Зинаиды Ильиничны Косаревой.

Ее уход из жизни – невосполнимая потеря для всех нас: потеря для кафедры, факультета, университета, потеря для всех, кто знал и дружил с ней.

Она ушла из жизни в вечность. Но никогда не уйдет из нашей памяти, ведь такие люди не забываются в наше нелегкое «нечеловеческое» время. До последнего дня своей земной жизни она оставалась человеком.

Зураб ГАБУНИЯ, преподаватель кафедры агрономии агроинженерного факультета АГУ

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Зураб ГАБУНИЯ, преподаватель кафедры агрономии агроинженерного факультета АГУ