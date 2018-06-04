В Академии наук Абхазии

ТРАДИЦИИ ВО ВРЕМЕНИ И ВНЕ ВРЕМЕНИ

Встречи фольклористов в Москве и Минске

Вторая половина мая выдалась насыщенной для президента Академии наук Абхазии, академика Зураба Джапуа. Он принял участие в двух научных форумах как активно работающий фольклорист.

Несколько дней З.Джапуа провел в столице Республики Беларусь Минске, где проходил Международный форум исследователей белорусской сказки. Организатором этого мероприятия выступил Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси.

В рамках форума состоялась Международная научная конференция «Народная сказочная проза на европейском пространстве: архаичные традиции и современная интерпретация». З.Джапуа представлял Академию наук Абхазии в президиуме конференции, а его доклад «Основные персонажи абхазских сказок о животных», прозвучавший на пленарном заседании в числе первых, вызвал живейший интерес коллег.

В то же время Зураб Джапуа провел в Минске несколько встреч со своими коллегами в Национальной академии наук Беларуси и как глава Академии наук Абхазии.

В отсутствие председателя президиума Национальной академии наук Беларуси академика Владимира Гусакова, который сопровождал в деловой зарубежной поездке Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа принимал и.о. председателя президиума Национальной Академии наук Беларуси академик Сергей Килин.

Зураб Джапуа рассказал Сергею Килину о научных направлениях, которые развиваются в современной Абхазии, о перспективных задачах, которые ставят перед собой абхазские ученые, но – главное – Зураб Джапуа подготовил целую серию вопросов к руководству Национальной академии наук Беларуси, работой которой заинтересовался давно и регулярно просматривал сайт НАНБ Беларуси.

В первую очередь главу АНА интересовала система, на которой основывается столь эффективная деятельность Национальной академии, объединяющей 16 тысяч научных сотрудников, основные направления исследований и системные научные подходы.

На все вопросы З. Джапуа получил подробные исчерпывающие ответы.

Зураб Джапуа и Сергей Килин договорились, в частности, о том, что делегация белорусских ученых посетит Абхазию, а представители АНА отправятся в Минск с ответным визитом. У Зураба Джапуа в Минске состоялась еще одна важная встреча – с директором Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Александром Локотко, по итогом которой был подписан Договор о сотрудничестве. (Центр, который возглавляет академик А.И. Локотко, объединяет три научных института.

Большое впечатление, по словам главы Академии наук Абхазии, на него как на ученого и руководителя Академии наук произвел уровень, на котором в Республике Беларусь издаются книги, в том числе колоссальный объем научной литературы на белорусском языке.

Незабываемой оказалась и поездка участников форума в Этнографический музей под открытым небом, в котором они получили возможность погрузиться в особую атмосферу белорусского национального духа, представленного во всем многообразии.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Далее академик Зураб Джапуа отправился в Москву и принял участие в Международной научной конференции, которая проходила в его alma-mater – Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН – и была посвящена выдающемуся фольклористу Виктору Михайловичу Гацаку.

Тема конференции «Традиции во времени» исходит из исследовательской проблематики ученого. На форуме собрались коллеги и соратники Виктора Михайловича, среди которых выделялось особое племя – ученики В.М. Гацака, приехавшие почтить память учителя, ушедшего из жизни в 2014 году, не только со всех уголков Российской Федерации, но и из разных стран мира, в том числе и постсоветского пространства.

В числе учеников выдающегося фольклориста, оставившего неизгладимый след в науке, посчастливилось быть и президенту АНА, доктору филологических наук РАН Зурабу Джапуа. Коллеги доверили З.Джапуа вести пленарное заседание конференции вместе с заведующим отделом фольклора ИМЛИ В.Кляусом.

С интересом был воспринят и доклад З. Джапуа «О текстологии одной ранней записи абхазского нартского эпоса», с которым он выступил также на пленарном заседании.

– Это была очень значимая и даже священная для меня конференция, – поделился Зураб Джапуа, – поскольку посвящена она памяти моего научного руководителя – ученого и человека, который всей своей жизнью опроверг расхожее мнение, что нет в нашем мире незаменимых. Для всех, кто знал его, для его учеников он так и останется незаменимым. А учеников у него очень много. Только собственных аспирантов около тридцати, и среди них были мои друзья и коллеги из Абхазии Валентин Когониа и Джульетта Адлейба. Кстати, Джульетта тоже принимала участие в конференции, мы с ней вместе представляли Абхазию.

– Все время, пока конференция продолжалась, пока мы все общались, каждый чувствовал потрясающую теплоту и родственность, которые исходили от Виктора Михайловича при жизни и которые он, как оказалось, удивительным образом сумел передать и нам. Так что теперь хоть и не он сам, а память о нем и наша признательность за все, что он посеял в нас, собирают нас, объединяют и побуждают делиться наработками, открытиями, достижениями, – продолжил Зураб Джапуа. – Он оставил нам неисчерпаемый пласт для изучения: в современной фольклористике уже после ухода Виктора Михайловича стали разрастаться направления, которые зарождались при его гениальном участии.

– Неоценима роль Виктора Михайловича Гацака и в том, что именно с его участием статус фольклористики как науки был поднят на подобающую высоту, – подчеркнул З.Джапуа. – Он был членом-корреспондентом РАН, много лет возглавлял отдел фольклора ИМЛИ РАН и являлся председателем Совета по фольклористике Российской академии наук, вел несколько крупных научных направлений и, главное, был своего рода медиумом между людьми, языками, странами и даже временами. Хотя, казалось бы, время – неуловимая субстанция.

Участники Международной научной конференции «Традиции во времени» побывали на Ваганьковском кладбище и поклонились могиле учителя и друга.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА