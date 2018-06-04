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04.06.2018
Номер: 55
Выпуск: 3656
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ИЗ ПСКОВА В АБХАЗИЮ КУРСИРУЕТ ПРЯМОЙ ПОЕЗД
Из Пскова в Абхазию пустили прямой поезд, сообщает Псковское агентство информации.
Как отмечается в сообщении, вагон «Псков – Сухум» появился в сезонном пассажирском составе «Санкт-Петербург – Сухум».
Беспересадочный вагон «Псков – Сухум» курсирует в летний период, отправляясь из Пскова с 27 мая через день по 10 августа включительно. Отправление из Сухума – с 3 июня по 9 августа по нечётным числам.
Поезд отправляется из Пскова в 19:20. Время в пути – 2 суток, 13 часов и 53 минуты. В Сухум поезд прибывает в 9:13 по местному времени.
Из Сухума поезд выезжает в 20:17. Время в пути – 2 суток, 11 часов и 50 минут. В Псков он прибывает в 8:07.
Номер: 55
Выпуск: 3656
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс