КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ

Двое. Две половинки одного целого. Красивая счастливая молодая пара. Изящная невеста в белоснежном свадебном платье и стройный жених в черном костюме и белой сорочке, при галстуке. Для них сегодня в зале торжеств загса звучит свадебный марш Мендельсона. Они смотрят друг на друга влюбленными глазами, и свет счастья озаряет их лица. Как порой долог этот путь друг к другу, от сердца к сердцу. И как непросто сохранить, пронести через всю свою жизнь трепетное светлое чувство, появляющееся неизвестно откуда и – увы! – порой исчезающее неизвестно куда.

– К сожалению, разводов у нас немало, – рассказывает заведующая Сухумским загсом Асида Хутаевна Джопуа. – И привыкнуть к этому невозможно. Во всяком случае, я воспринимаю это болезненно. И задаюсь вопросами: почему такое происходит, почему любовь не выдерживает испытания, и в таком случае любовь ли это была или мимолетное увлечение, влюбленность. Ведь серьезное чувство не может исчезнуть бесследно. В начале семейного пути у пары, желающей заключить брак, полная идиллия, казалось бы, жених и невеста дня прожить друг без друга не смогут, а спустя время все меняется и люди начинают даже ненавидеть друг друга, непонятно, куда уходит любовь. И дети, к сожалению, никого не останавливают в решении пойти на разрыв отношений, оформить официально развод. Если супруги пришли сюда, переубедить их не идти на этот роковой для семьи шаг, очень сложно, в основном невозможно, потому что это их выстраданное решение. Очень редко удается сохранить семью после продолжительной беседы с ними. Иногда постороннему человеку легче открыться, рассказать, что творится в твоей душе, доме, семье. Вот и бывает, что люди здесь, как на исповеди делятся наболевшим. Сколько слез порой нам приходится видеть, сколько тяжелых историй выслушивать, проявлять сочувствие и понимание. Действительно, рассматриваются сложные ситуации, когда, например, муж систематически поднимает руку на свою жену, устраивает безобразные скандалы, а дети становятся невольными свидетелями этого. А вообще причины развода разные. И под формулировкой: не сошлись характерами, скрывается очень многое – проблемы материального характера, измена, вмешательство родителей в отношения молодой семьи, преследование изначально меркантильных интересов и многое другое, о чем порой умалчивают некоторые пары, подающие на развод.

Спрашиваю: «В настоящее время заключается ли брачный контракт между теми, кто решил создать семью?»

– Такая практика имеет место в других странах. Но в Абхазии в силу нашего менталитета, я считаю, вводить это рано.

– Люди, какого возраста чаще всего расстаются друг с другом?

– В основном это молодые пары, но и в зрелом возрасте тоже расстаются, оформляют развод. На 12 мая зафиксировано 18 разводов. И это в условиях Абхазии немало. Браков заключено 69. И, как всегда, для любви нет границ: ни государственных, ни национальных. Создают семьи: армяне с русскими, абхазы с армянами, украинцы с русскими, редко местные жители с гастербайтерами. И последнему не стоит удивляться, ведь если люди на длительное время приезжают сюда, естественно, что они влюбляются, пытаются создать семьи. Что касается рождаемости, в этом году появилось на свет 155 детишек. К сожалению, смерть опережает рождение. И даже если пожилые люди уходят из жизни, факт остается фактом.

– Бывали у вас случаи отказа жениха или невесты от вступления в брак в последний момент?

– Никогда. И это тоже связано с нашим менталитетом. Такое для Абхазии неприемлемо.

Пообщавшись с заведующей загсом, я пригласила на откровенный разговор и несколько человек, решившихся в свое время на развод. Имена их, конечно, изменены. И вот что они рассказали:

Асида, кондитер:

– Я очень долго не могла пойти на развод. Останавливал маленький ребенок. Я не хотела, чтобы он остался без отца. Наш мальчик постоянно болел, я бегала по врачам, денег не хватало. А муж вел себя так, как будто нас в его жизни вообще не было. Он не работал, целыми днями где-то пропадал, а ночью приходил пьяный, устраивал скандалы. Я терпела, пока он не стал агрессивным. Однажды он чуть не придушил меня. Я еле вырвалась. И я решила, что лучше у моего ребенка не будет отца, чем такой никчемный. Развод нам дался очень тяжело. Все родственники меня осуждали, мол, семью разрушила. Одна даже возмущенно бросила мне в лицо: «Подумаешь, принцесса! Все так живут, и ничего. Бьет – значит, любит». Да, я не принцесса, я просто женщина, которая очень любит своего ребенка. Я не хочу, чтобы он видел всю эту грязь, слышал матерные слова. Ему и так по жизни досталось. Я сделаю все для того, чтобы мой сын вырос счастливым.

Фатима, экономист:

– Мы все мечтаем о любви. И я мечтала, и встретила свою любовь. Но наше недолгое счастье уничтожил быт. У нас часто говорят о том, что абхазы – малочисленная нация, надо решать демографические проблемы. Но что конкретно делается для этого? Моя молодая абхазская семья развалилась, потому что у нас даже жилья нормального не было. Ютились в однокомнатной квартире. Подрастали двое детей. Мальчик пошел в первый класс, девочка только родилась. Я ничего не успевала. Помочь было некому. Наши родители живут в деревне. К тому же, у них свое хозяйство. Муж приходил уставший с работы, один ребенок бегал, шумел, маленькая постоянно кричала, требуя внимания. На кухне вечно грязная посуда. Воду отключали, а на седьмой этаж сколько ее поднимешь? Кому это понравится? К тому же бесконечные скандалы из-за нехватки денег. Вот муж и сбежал от проблем.

Сергей, строитель:

– Я ушел из семьи, потому что все достало. Я любил жену, детей и сейчас люблю. Но жена меня пилила с утра до вечера. От меня требовалось одно: деньги. Я пахал, как раб, а денег все равно не хватало. Еще и теща постоянно унижала. Я понял, что если не свалю подальше, прибью тещу. Вот и ушел. Теперь чувствую себя, как заключенный, вырвавшийся на свободу. Вы говорите, что я убежал от проблем? Пусть так. Детям я помогаю, но зато теперь мне на нервы никто не капает.

Елизавета, мать двоих детей, повар:

– Я вышла замуж в 26 лет за своего ровесника. Мы очень любили друг друга. А когда появились в семье дети, счастья стало еще больше. Но однажды я возле своих дверей обнаружила письмо. Из него я узнала, что муж мне давно изменяет. Это письмо было от любовницы мужа. Я взяла детей и уехала в село, к своим родителям, мужу объясниться не дала. Он пытался неоднократно поговорить со мной, но я его не выслушала, игнорировала все звонки и смс, в которых он признавался в безумной любви ко мне, клялся, что не изменял мне никогда. Я ничего не хотела слышать. Запретила общаться с детьми. После того как нас развели, прошло лет десять. Муж женился на другой женщине, нет, не на той, от которой было письмо. А я иногда думаю, что если бы простила мужа тогда, жизнь наша сложилась бы иначе. А, может быть, и прощать было нечего. Ведь я так и не дала ему объясниться. Теперь, наверное, став мудрее, я хочу предостеречь других от роковых ошибок. Не надо торопиться с разводом. Потерять любовь легко, а найти трудно. Как бы ни было больно, надо уметь выслушать, чтобы спасти отношения, спасти будущее двух любящих сердец.

Это всего лишь несколько историй людей, через судьбу которых прошел развод. Он никогда не проходит бесследно, оставляет глубокие шрамы на сердце. К сожалению, действительно бывают ситуации, когда лучше расстаться, чем мучить друг друга и оказывать, тем самым, негативное воздействие на психику детей. Однако если есть хотя бы один шанс сохранить семью, надо им воспользоваться, ведь бывают и поспешные решения. Мудрости вам, терпения, терпимости и любви настоящей, способной преодолеть все испытания.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ