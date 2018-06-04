ПАМЯТЬ О ВАС ЖИВА!

Война – это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беды, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, братья... Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и с честью дошли до победного конца!

В моей семье всегда помнят о Великой Отечественной войне. Участниками этой войны стали: Григорий Иосифович, Николай Иосифович (Купта) и их младший брат Платон Иосифович Кобахиа. Николай и Григорий с поля боя так и не вернулись, о них ничего неизвестно.

Платон Иосифович Кобахиа родился 3 апреля 1914 г. в с. Лыхны в традиционной абхазской семье. Дед Платона – Кайнагу Мачыч-Ипа, сын Фафа Мачыч-Ипа, участника Крымской войны 1853-1856 гг., был влиятельным крестьянином в Бзыбской Абхазии и участником Лыхненского восстания 1866 г. Он являлся одним из активных организаторов антиколониальной политики царизма в Абхазии, из-за чего по распоряжению царской администрации в январе 1867 г. был выслан в Ставрополь, а затем – в Сибирь. После 10-летнего отбывания каторги Кайнагу вернулся на Родину. Вместе с супругой Лией Халваш он воспитал троих сыновей: Мустафу, Алексея, Дмитрия (Никуа) и дочь Аишу. Таким образом Кайнагу возродил свой род. Похоронен он в родовой усадьбе Платона в Лыхны.

В семье, где рос Платон, было шестеро сыновей. Мать его происходила из знатного рода Ахба, звали ее Алеет. С самого раннего детства Платон любил читать книги, так же, как и вся семья. В шесть лет родители отправили его в первый класс Аджамчигринской школы.

После окончания школы Платон поступил в Сухумский субтропический техникум. В 1937 г. он с отличием завершил учебу и вернулся в родное село, где стал работать педагогом в Аджамчигринской школе. Студенческие годы Платона пришлись на сталинско-бериевское время, когда развернулась полномасштабная кампания по ликвидации абхазской интеллигенции и политической элиты. Жертвой этой политики стал его дядя Алексей Кайнагувич и старший брат Зосим Иосифович. В семье Иосифа Зосим был первенцем. К тому же он являлся первым горожанином (родился в Сухуме в 1922 г.) из фамилии Кобахиа. Еще до начала репрессий семью постигла трагедия. Завершив первый год учебы в Ереване, брат Платона – Дорофей – погиб. А другой средний брат – Данати – тоже погиб при неизвестных обстоятельствах.

В 1939 г. скоропостижно скончался глава семьи Иосиф в возрасте 59 лет. Спустя два года Платон создает семью. Его супруга Тамара была из рода известных переводчиков (полиглотов) Тарджман-ипа (Копашевидзе).

Когда на СССР обрушилась фашистская Германия и была объявлена всеобщая мобилизация, Платон был призван в ряды Советской армии. По решению Гудаутского военкомата он был направлен в Закавказский военный округ в г. Баку на курсы зам. политруков. После окончания курсов Платон работал в артиллерийском полку в г. Агдаш. Уже в декабре 1941 г. Платон был направлен в Оренбург, в Уральский военный округ. В 1942 г. он находится на Воронежском фронте. Спустя некоторое время для усовершенствования профессиональных навыков Платона посылают на курсы политруков в Саратов. Оттуда он был срочно направлен на прохождение полных курсов особого отдела НКВД. При Воронежском фронте, в районе Аневской, он проходил курсы особого обучения политрука НКВД. После окончания курсов его отправили на Юго-западный фронт в 61-ю гвардейскую стрелковую дивизию оперуполномоченным особого отдела ЕГКВД. Сотрудники этого отдела внесли огромный вклад в Победу Советской армии. Известно, что 21 апреля 1943 года И. В. Сталин подписал Постановление ГКО № 3222 сс/ов «Об утверждении положения о Главном управлении контрразведки ГКО («СМЕРШ») и его органах на местах». Уже 31 мая 1943 г. Главком подписал Постановление ГКО № 3461 сс/ов «Об утверждении Положения об Управлении контрразведки НКВМФ «СМЕРШ» и его органах на местах». Первым приказом по личному составу ГУКР «СМЕРШ» от 29 апреля 1943 г. Нарком обороны СССР И. В. Сталин установил новый порядок приема в членство и присвоения званий офицерскому составу. Членами этой организации становились по следующим критериям: умение стрелять из боевых пистолетов на вскидку, по движущимся целям, на слух в темноте, а также индивидуально-групповая тактика ведения беспроигрышного оперативного пистолетного боя – воинское искусство, которым еще до революции владели офицеры русской контрразведки. Эта боевая практика в свое время не имела аналогов. Сумев проявить свое мастерство, Платон был зачислен в ряды обзорных подразделений спецслужбы «СМЕРШ» в звании майора.

В военной биографии Платона Иосифовича было много боевых крещений. Ему неоднократно приходилось брать на себя боевое командование. Во время фронтовых сражений он получил несколько ранений – например, при освобождении Ворошиловграда. В связи с этим во фронтовой газете от 4 мая 1943 г. читаем: «Личный состав 61-й гвардейской стрелковой дивизии вел тяжелый бой за освобождение города Ворошиловграда. На командный пункт дивизии поступил тревожный сигнал: погиб командир батальона, а комиссар и начальник штаба тяжело ранены. Командование батальоном принял уполномоченный особого отдела cт. лейтенант Кобахия П. Личный состав батальона под его командованием успешно отразил атаку противника. Несмотря на то что Кобахиа получил тяжелое ранение, он оставался в строю, пока не потерял сознание». За храбрость и мужество он был награжден медалью «За отвагу», № 834190. После ранения Платон находился в Саратовском госпитале, затем вернулся на фронт в 558-й истребительный полк 159-й стрелковой дивизии.

В ходе ожесточенных боев при освобождении г. Харькова в районе Змеевки Платон получил второе ранение и контузию. И снова он был госпитализирован. За освобождение Харькова Платон удостоился высокой награды – ордена Красной Звезды. После второго ранения врачебной комиссией был определен как тыловой офицер с инвалидностью II группы. Находился на выполнении своих обязанностей в Саратове, Куйбышеве и Ульяновске в звании подполковника.

После окончания ВОВ Платон Иосифович не оставил военную службу, работал в г. Куйбышеве делопроизводителем Приволжского военного округа, где ему был выделен земельный участок. Однако здесь он находился недолго. Ознакомившись с пространным письмом, написанным недоброжелателем из родных краев, Платон поспешил к себе на Родину.

За смелость и отвагу по приказу главы ГУКР НКО СССР «СМЕРШ» Платон Иосифович удостоился именного пистолета «Наган», на котором была выгравирована надпись: «Платону Кобахия».

Мирная жизнь приняла Платона в свой бурный водоворот. Его педагогические качества были востребованы. С 1947 г. он работал директором Джирхуской средней школы № 2 и преподавателем Аджамчигринской 8-летней школы. В 50-х годах, при режиме Сталина, в г. Гудауте Платон ведет подпольную работу по обучению школьников родному языку. На этом пути ему, несомненно, сопутствовали значительные преграды. В 1958 г. Платон окончил курсы при Гудаутском филиале школы ПВО ДОСААФ.

Платон Иосифович Кобахиа неоднократно избирался депутатом в Лыхненский совет и народным заседателем Гудаутского районного народного суда. Он являлся секретарём партийной организации Аджамчигринской 8-летней школы, пропагандистского кружка по изучению экономических знаний. В целом значительную часть своей жизни он посвятил воспитанию коммунистического поколения. За боевые заслуги Платон Иосифович Кобахиа был награжден многочисленными орденами.

Фарид Мачыч-Ипа (Кобахиа), м.н.с. отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Фарид Мачыч-Ипа (Кобахиа), м.н.с. отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа