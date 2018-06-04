«СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОБЛЕГЧИЛ НАШУ ЖИЗНЬ»

Письмо в редакцию

В редакцию газеты «РА» часто поступают жалобы на работников ЖКХ. Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства касаются практически каждого второго жителя нашего государства, причём практически каждый недоволен работой управленцев в сфере коммунального хозяйствования. В виду пассивного контроля над деятельностью ЖКХ, как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны обычных людей, работники данной сферы в подавляющем большинстве случаев бездействуют и игнорируют проблемы, в том числе и многочисленные обращения, да и выполняют свои работы очень некачественно. Поэтому в городе часто на мостовых и тротуарах рекой течёт вода, из наземных люков бьют фонтаны. В результате портится асфальтовое покрытие дорог, поднимается плитка на тротуарах. Подземные коммуникации пришли в негодность, а заменить их полностью нет возможности. Частое отключение воды связано с ремонтными работами на электроподстанциях, которые также нуждаются в новом оборудовании. Поэтому временное латание дыр не даёт положительного эффекта. Иногда причиной некачественного ремонта являются несогласованные действия коммунальных служб и УКСа. Но в этой сфере есть и специалисты, отличающиеся профессионализмом и высокими человеческими качествами: добротой, милосердием, чуткостью, состраданием, терпимостью, тактом. В редакцию пришло письмо от жителей ул. Назадзе следующего содержания:

«Хотим выразить огромную благодарность всем, кто причастен был к установке и монтажу новых лифтов в многоэтажных домах города Сухума. За последнюю четверть века лифты в Абхазии оказались заложниками послевоенного кризиса жилищно-коммунального хозяйства. Они стоят на приколе или совсем раскурочены в многоэтажных домах республики. А ведь для нас лифт – единственное средство передвижения, без которого мы оказываемся под «домашним арестом». Наши старики не могут взбираться на последний этаж своих высоток. А инвалидам и вовсе остаётся смотреть на мир только из окна или балкона своего дома. Однако благодаря финансовой помощи Российской Федерации во многих высотках установили новые лифты. Под руководством Кабинета Министров Абхазии УКС и Администрация города Сухума приложили все усилия для реализации этой программы. Нашу признательность и особую благодарность хотим выразить заместителю начальника МУП «Жилуправление» Администрации города Сухума Эмме Хварцкия. Она проявила себя надежным, талантливым и умным сотрудником. Это человек, любящий свою профессию и отдающий тепло своего сердца тем, кому трудно, кто нуждается в поддержке и помощи. Она решала наши проблемы даже в нерабочее время. Мы часто видели её в подъездах наших домов вместе с бригадой лифтёров. Она обходила все этажи, вникала во все проблемы, спорила и старалась решать все вопросы. Стараются поддерживать работу новых лифтов сотрудники предприятия ООО «Абхазлифт», которые с пониманием и с чувством ответственности относятся к своей работе. Спасибо всем, кто облегчил нашу жизнь».

Комментарий МУП «Жилуправление» Администрации г.Сухума:

– В жилищном фонде Абхазии должно эксплуатироваться около 450 лифтов, однако в рабочем состоянии лишь 225. И это благодаря Правительству Российской Федерации, которое согласно Инвестиционной программе выделило средства на восстановление лифтового хозяйства республики. В результате в городе ввели в эксплуатацию около 100 новых лифтов. Старые лифты уже выработали свой ресурс, но из-за нехватки финансирования нам пришлось пойти на временные меры. Доставку новых лифтов произвели лифтовые предприятия Москвы, Щербина и Могилёва. Стоимость лифта с установкой обходится в 1,5 миллиона рублей. Необходимо отметить, что некоторые московские лифты соответствуют более новому техническому регламенту. В них предусмотрены устройства задержки автоматического закрывания дверей, звуковая и световая информация, а также размещение аварийных звуковых и визуальных сигналов в кабине, светодиодное освещение и автоматическое отключение света, зеркальное оборудование. Как сообщила редакции Эмма Хварцкия, лифты такого образца установлены лишь в четырёх домах. «Распределение новых лифтов было не в нашей компетенции, этим вопросом занимался отдел президентской службы», – сказала она.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ