ДЛЯ ТЕХ, КТО ОКАЗАЛСЯ В РОЛИ ЖЕРТВЫ

Ассоциация женщин Абхазии: служба помощи

Год назад, в апреле, при Ассоциации женщин Абхазии (АЖА) была создана бесплатная служба правовой, психологической и медицинской помощи для женщин, пострадавших от грубого и жестокого обращения. Это было сделано после того, как активисты женской организации изучили степень наличия в нашем обществе домашнего насилия – морального, физического, психологического с вытекающими из них последствиями, наличия насилия как над женщинами, так и над детьми, другими членами семьи. Выяснилось, что абхазское общество – не исключение в мире, многие ценности, особенно семейные, у нас утеряны, и насилие требует к себе внимания различных государственных структур, организаций.

Результаты опроса респондентов в процессе изучения проблемы насилия и привели к открытию в АЖА службы правовой и психологической помощи. Так в этой женской организации решили хоть немного смягчить ситуацию, оказать реальную поддержку нуждающимся в этом людям.

Основные принципы службы – это конфиденциальность, толерантность, оперативность и эффективность. Конечно же, при полном профессионализме.

Сегодня в этой службе при АЖА ведут прием психолог Элана Кортуа и юрист Майя Широкова – каждая по два раза в неделю (по средам и сууботам) по адресу: г.Сухум, улица Инал-ипа, дом 3, квартира 39, первый этаж. Связаться со службой можно и по телефонам доверия: +7 940 960 47 48 и +7 940 778 47 48. Телефон доверия востребован особенно для тех, кто живет в отдаленных от Сухума местах. При этом также соблюдается полная конфиденциальность, а обратившаяся в службу жертва насилия получает необходимую профессиональную консультацию и поддержку.

А что касается медицинского работника, то он у службы помощи есть, но не ведет приемы регулярно, к его услугам обращаются только тогда, когда в этом возникает необходимость.

Вот я и разговариваю спустя год с Эланой Кортуа и Майей Широковой. Каких они добились результатов?

Постепенно, не быстро, но число обращающихся в службу увеличивается, с удовлетворением говорят девушки. Например, у юриста Широковой с декабря на прием прибавились восемь новых женщин, у психолога Кортуа – шесть. За весь период работы всего к ним обратились более 30 женщин – именно только они и приходят в службу за поддержкой. Некоторые из них по сей день являются их клиентами, а другие ограничиваются одним – двумя приходами, так как у них, по словам специалистов службы, не хватает мужества, терпения пройти необходимый путь, чтобы избавиться от насильника, кем бы он им ни приходился – мужем, партнёром, отцом, братом. Изначально работницы службы правовой и психологической помощи чувствовали, что женщины-жертвы в большинстве своем не осведомлены о своих правах, спрашивают их о каких-то элементарных вещах, о которых надо бы вообще знать, подавлены и угнетены настолько, что ощущают себя бесправными, а своего насильника – всемогущим. И чаще всего женщины стесняются, боятся огласки, не верят в возможность решить их проблему. И не понимают последствий того, в чем живут, как это пагубно повлияет на детей. Для них порой становится открытием все то, о чем им рассказывают специалисты службы. И это меняет их мировоззрение, влияет на дальнейшие их действия для защиты своих интересов.

Я задаю такой вопрос: «Почему некоторые жертвы, придя к вам, все-таки ограничиваются первичной консультацией и больше не приходят?»

Одна из моих собеседниц отвечает профессиональными терминами:

– Нет сформированной, устойчивой мотивации на изменение сложных жизненных обстоятельств.

Не спорю. Но чувствую, что это печально.

А что касается конфиденциальности, то девушки говорят, что она сохраняется непременно, они не интересуются даже фамилиями своих клиенток, а имя можно изменить, фиксируют только место проживания, возраст, образование, что необходимо для статистики. Никогда работники службы не агитируют кого-то прийти к ним, люди узнают о службе помощи из рекламных буклетов, прессы или от знакомых.

Но что в юридической и психологической помощи нуждаются все обращающиеся к ним – это бесспорно. В первую очередь, говорят девушки, важно изучить и изменить психологическое состояние жертвы, от этого зависит её готовность к юридическому вмешательству в проблему. На первых порах приходится просто поговорить (Майя и Элана, кстати, иногда работают в паре с жертвой). Сопереживание, заинтересованное выслушивание пациентки облегчают её состояние. Если женщина, с которой психолог и юрист уже работают, долго не приходит в службу, они ей звонят.

Работа очень индивидуальная, и чтобы выстроить доверительные отношения, нужен долгий процесс, говорят сотрудницы службы помощи. Стать жертвой, как считают они, опираясь на свой опыт работы, может любая женщина, независимо от возраста, образования, интеллекта, национальности. И во всем мире так, наше общество – не исключение. Но после войны мы больше находимся в зоне риска, у нас больше возникает стрессовых ситуаций. Плюс алкоголь. Плюс наркотики. Плюс стереотипы, что мужчина – глава семьи.

– А что наше общество в целом? Оно так же, как и раньше, глухо к проблеме насилия в семье? Что вы ощутили за время работы? – спрашиваю у Эланы и Майи.

В последнее время, отвечают они мне, у нас улучшилось взаимодействие с органами правоохранительной системы – прокуратурой, милицией, так как они видят, что мы серьезно относимся к проблеме, сопровождаем женщин в различные госучреждения, куда им надо обращаться для решения своей проблемы, присутствуем на судебных заседаниях, помогаем нанять адвокатов. Мы успешно сотрудничаем с Коллегией адвокатов Республики Абхазия, и они защищают наших пациенток за символическую плату. В рамках нашей службы в районах Абхазии через активистов проводится информационно-просветительская работа, что повышает уровень осведомленности населения, дает знания о существующих механизмах противодействия бытовому насилию. Да, мы видим прогресс в отношении к проблеме, а также в конструктивном изменении личности женщины – а ведь только в этом случае возможно разрешение её ситуации.

Я пожелала Майе и Элане дальнейших успехов в поддержке женщин. Их работа, возможно, небольшая, но существенная часть того, что должны делать общество и государство для предупреждения и во избежание трагических ситуаций в семьях, для счастья детей и женщин, счастья всей семьи в целом.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА